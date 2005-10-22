نحوه محاسبه سرانه تحصيلي دانش آموزان لازم التعليم ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاري مهر، طبق شيوه نامه مذكور براي ساماندهي توزيع سرانه دانش آموزي در مراكز مجري آموزش از راه دور غير دولتي بر اساس واحدهاي درسي و به تفكيك دوره هاي تحصيلي به تاييد كميته مستند سازي وزارت آموزش و پرورش رسيده و ابلاغ شد كه پس از تصويب شوراي آموزش از راه دور استان ، ملاك عمل مراكز مجري و بازسازي خواهد بود .

اين شيوه نامه شامل سه بخش دوره راهنمايي تحصيلي، متوسطه نظري و شاخه كار دانش و دوره پيش دانشگاهي است .

در دوره راهنمايي تحصيلي با لحاظ 17 عنوان درسي براي هر پايه در قبال انتخاب هر درس در طول سال مبلغ 78 هزار ريال و حداكثر يك ميليون و 326 هزار ريال و در قبال انتخاب 3 درس در دوره تابستاني اعم از درس هايي كه دانش آموز افتاده يا از سال بعد انتخاب نمايد به ازاي هر درس 9130 تومان و حداكثر 3 درس به مبلغ 273هزار ريال پرداخت مي گردد و چنانچه مجموع درس هاي انتخابي دانش آموزان در يك مركز بيشتر از سفقي كه آيين نامه تعيين كرده باشد مابه التفاوت به مركز پرداخت خواهد شد و مركز موظف است منابع چاپي و الكترونيكي شامل كتب خود آموز، كتب كار و تمرين و انواع نرم افزارهاي آموزشي را در اختيار دانش آموزان قرار دهد.

همچنين ، در دوره متوسطه نظري به ازاي هر واحدي كه دانش آموز در هر نيم سال و يا دوره تابستاني انتخاب مي نمايد با احتساب 2/1 قيمت كتاب هاي درسي كار و تمرين و خود آموز مربوط مبلغ چهل هزار ريال به واحد آموزشي پرداخت مي گردد. هزينه آموزشي به ازاي هر درس كارگاهي ، آزمايشگاهي و تربيت بدني كه تماما حضوري ارايه مي شود 75 هزار ريال است و چنانچه دانش آموزي كه مدارك آموخته هاي خارج از مدرسه ارايه نموده و در مراكز امتحان دهد بابت هر درس مبلغ 20 هزار ريال به مركز پرداخت خواهد شد.

در دوره متوسطه شاخه كار دانش به ازاي هر واحد از دروس عمومي، انتخابي و تكميل مهارت مبلغ 40 هزار ريال و به ازاي هر واحد از دروس مهارتي كه با مجوز مراكز ارايه شود مبلغ 70 هزار ريال به حساب مركز آموزش از راه دور واريز مي شود.

در اين دوره حداكثر در هر نيم سال دوازده واحد و در دوره تابستاني شش واحد درس مهارتي بايد انتخاب شود و و در مواردي كه هنرجو درس هاي مهارتي را در خارج از مركز گذرانده و فقط با ارايه گواهي نامه مهارت تقاضاي صدور ديپلم كار دانش را از مركز داشته باشد به مركز مبلغ سي هزار ريال براي پيگيري مراحل صدور ديپلم كار دانش پرداخت مي گردد.

بنابرهمين گزارش ، در دوره پيش دانشگاهي بر اساس شيوه نامه مذكور به ازاي هر واحدي كه دانش آموزان لازم التعليم در طول نيم سال انتخاب نماينده شصت و پنج هزار ريال و درس هاي عملي - نظري رشته هنر جهت هر واحد درسي مبلغ هشتاد هزار ريال به مركز آموزش غير دولتي پرداخت مي گردد.