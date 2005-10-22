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۳۰ مهر ۱۳۸۴، ۹:۴۲

در گفتگو با "مهر" مطرح شد: تكليف نامشخص گزارش تفريغ بودجه 82 در مجلس

در گفتگو با "مهر" مطرح شد: تكليف نامشخص گزارش تفريغ بودجه 82 در مجلس

نماينده مردم شهركرد گفت: علي رغم اين كه در فصل بودجه نويسي سال 1385 قرار داريم، اما گزارش تفريغ بودجه سال 1382 كه از سوي ديوان محاسبات كل كشور به مجلس تقديم شده است، هنوز تكليفش مشخص نيست.

مرتضي تمدن در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي "مهر"، از تعلل در نهايي شدن گزارش تفريغ بودجه 1382 در مجلس انتقاد كرد و گفت: متاسفانه اين گزارش هم اكنون در كش و قوس هاي جلسات كميسيون برنامه و بودجه قرار دارد.

وي با اشاره به اين كه گزارش تفريغ بودجه 1382 در كميسيون برنامه و بودجه در نوبت بررسي است، افزود: با مشخص شدن جايگاه اين گزارش در آيين نامه داخلي مجلس، تخلفات دستگاه ها در نحوه هزينه بودجه ساليانه شان نيز به حداقل ممكن خواهد رسيد.

تمدن تاكيد كرد: برهمين اساس، اگر تخلفات دستگاه ها در نحوه هزينه بودجه ساليانه آنها اثبات شد مجلس با اهرم هايي از جمله كاهش بودجه سال آينده دستگاه مورد نظر و نحوه مجازات متخلفان، بتواند گام هاي موثري در اين خصوص برارد.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس خواستار مشخص شدن جايگاه گزارش تفريغ بودجه در آيين نامه داخلي مجلس شد.

وي اذعان كرد: با نهايي شدن گزارش تفريغ بودجه 1382 ، دستگاه هاي بي خاصيت در نحوه هزينه هاي دولتي نيز شناسايي مي شوند.

در همين حال، عضو ديگر كميسيون برنامه و بودجه مجلس اعلام كرد: گزارش تفريغ بودجه 82 تا دو ماه آينده در صحن علني قرائت مي شود.

اصغر گرانمايه پور در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر" توضيح داد: گزارش تفريغ بودجه 1382 در كميسيون برنامه و بودجه مطرح و مقرر شد كه هر يك از اعضاي كميسيون براي دستگاه هاي مختلف انتخاب و با مسئولان ذي ربط جلساتي برگزار كنند.

وي گفت: كميسيون برنامه و بودجه پس از اين اقدام گزارش تفريغ بودجه 1382 را نهايي و به هيات رييسه مجلس براي قرائت آن در صحن علني ارسال خواهد كرد.

گرانمايه پور گزارش تفريغ بودجه را بسيار تاثير گذار در انظباط بيشتر مالي دولت ذكر كرد و افزود: فلسفه وجودي اين گزارش نيز جداسازي مديران و دستگاه هاي وظيفه شناس و درست كار از مديران و دستگاه هاي متخلف و كم كار است.

وي با تاكيد بر اين كه مجلس بايد در نهايي كردن گزارش تفريغ بودجه جدي باشد، اعلام كرد: با اين كار، بودجه سال هاي بعد دستگاه ها نيز براساس عملكرد آنها در نحوه هزينه اعتبارات اختصاص خواهد يافت.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در ادامه بر عملياتي كردن بودجه 1385 تاكيد كرد و گفت: اميدواريم براي اولين بار در تاريخ نظام بودجه ريزي كشور با هماهنگي و همكاري دولت و مجلس، بودجه سال آينده عملياتي تنظيم شود.
کد مطلب 244008

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