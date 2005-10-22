در گفتگو با "مهر" مطرح شد: تكليف نامشخص گزارش تفريغ بودجه 82 در مجلس

مرتضي تمدن در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي "مهر"، از تعلل در نهايي شدن گزارش تفريغ بودجه 1382 در مجلس انتقاد كرد و گفت: متاسفانه اين گزارش هم اكنون در كش و قوس هاي جلسات كميسيون برنامه و بودجه قرار دارد.

وي با اشاره به اين كه گزارش تفريغ بودجه 1382 در كميسيون برنامه و بودجه در نوبت بررسي است، افزود: با مشخص شدن جايگاه اين گزارش در آيين نامه داخلي مجلس، تخلفات دستگاه ها در نحوه هزينه بودجه ساليانه شان نيز به حداقل ممكن خواهد رسيد.

تمدن تاكيد كرد: برهمين اساس، اگر تخلفات دستگاه ها در نحوه هزينه بودجه ساليانه آنها اثبات شد مجلس با اهرم هايي از جمله كاهش بودجه سال آينده دستگاه مورد نظر و نحوه مجازات متخلفان، بتواند گام هاي موثري در اين خصوص برارد.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس خواستار مشخص شدن جايگاه گزارش تفريغ بودجه در آيين نامه داخلي مجلس شد.

وي اذعان كرد: با نهايي شدن گزارش تفريغ بودجه 1382 ، دستگاه هاي بي خاصيت در نحوه هزينه هاي دولتي نيز شناسايي مي شوند.

در همين حال، عضو ديگر كميسيون برنامه و بودجه مجلس اعلام كرد: گزارش تفريغ بودجه 82 تا دو ماه آينده در صحن علني قرائت مي شود.

اصغر گرانمايه پور در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر" توضيح داد: گزارش تفريغ بودجه 1382 در كميسيون برنامه و بودجه مطرح و مقرر شد كه هر يك از اعضاي كميسيون براي دستگاه هاي مختلف انتخاب و با مسئولان ذي ربط جلساتي برگزار كنند.

وي گفت: كميسيون برنامه و بودجه پس از اين اقدام گزارش تفريغ بودجه 1382 را نهايي و به هيات رييسه مجلس براي قرائت آن در صحن علني ارسال خواهد كرد.

گرانمايه پور گزارش تفريغ بودجه را بسيار تاثير گذار در انظباط بيشتر مالي دولت ذكر كرد و افزود: فلسفه وجودي اين گزارش نيز جداسازي مديران و دستگاه هاي وظيفه شناس و درست كار از مديران و دستگاه هاي متخلف و كم كار است.

وي با تاكيد بر اين كه مجلس بايد در نهايي كردن گزارش تفريغ بودجه جدي باشد، اعلام كرد: با اين كار، بودجه سال هاي بعد دستگاه ها نيز براساس عملكرد آنها در نحوه هزينه اعتبارات اختصاص خواهد يافت.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در ادامه بر عملياتي كردن بودجه 1385 تاكيد كرد و گفت: اميدواريم براي اولين بار در تاريخ نظام بودجه ريزي كشور با هماهنگي و همكاري دولت و مجلس، بودجه سال آينده عملياتي تنظيم شود.