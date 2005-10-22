پيروزي پرگل مهرگان دربرابر پاسارگاد // شكست پيام درمقابل پرسپوليس

به گزارش خبرنگار خبرگزاري" مهر" ازكرج در اولين ديدارچهارمين روز مسابقات فوتسال جام رمضان ( ويژه بانوان) تيم شهرداري كرج به مصاف تيم الزهرا رفت و دوتيم با نتيجه مساوي يك بر يك ميدان بازي را ترك كردند.

سپس تيم مهرگان در مقابل تيم پاسارگاد قرارگرفت و دريك بازي پرگل وتماشايي 7 گل بين دوتيم رد وبدل شد و درپايان تيم مهرگان با نتيجه 5 بر 2 ازسد حريف گذشت.

درآخرين ديدارچهارمين روزمسابقات فوتسال تيم پيام درمقابل تيم پرسپوليس نتوانست گلي وارد دروازه پرسپوليس كند وبا نتيجه 2 برصفر مغلوب تيم حريف شد.

درديدارهاي امشب تيم استقلال با مهران بازي خواهد كرد، تيم تيام حريف تيم فرناد مي شود و تيم فلق به مصاف تيم هامون مي رود.

گفتني است: مسابقات فوتسال جام رمضان ويژه بانوان از25 مهر ماه جاري آغازشده وتا پايان ماه مبارك رمضان دامه دارد. اين مسابقات هرشب ازساعت 18 و30 دقيقه شروع مي شود وتا ساعت 21 و15 دقيقه جريان دارد.