" كتابشناسي رمضان " منتشر شد

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، « كتابشناسي رمضان » ، به كوششي محمد علي مير نقي در 400 صفحه ، شمارگان 3000 نسخه و بهاي 4000 تومان به تازگي توسط موسسه فرهنگي پيام غدير منتشر شد .

محمد علي مير نقي ، مولف اين كتاب درباره چگونگي تدوين اين كتاب به مهر ، گفت : بيش از دو سال صرف گرد آوري و تاليف اين كتاب كرده ام و درآن بيش از پانصد مدخل را بررسي كرده ام .

وي درباره مداخل اين كتاب ، گفت : تمامي كتبي كه از سال 1330 در ايران درباره موضوع ماه مبارك رمضان منتشر شده است را گرد آوري و بررسي كرده ام .

مير نقي در كتاب خود بيش از پانصد كتاب منتشره پيش و پس از انقلاب را معرفي و بررسي كرده است . براساس اطلاعات اين كتاب تنها در پيش از انقلاب ( 1357 ) بيش از صد عنوان كتاب با موضوع ماه مبارك رمضان شامل آداب اين ماه آيات و احاديث مربط با رمضان و موضوعات ديگر به چاپ رسيده است .

به گزارش مهر ، در بخشي از اين كتاب تصوير جلد كتابهاي و معرفي كوتاهي از محتواي كتاب ها به همراه اطلاعاتي از شناسنامه كتابهاي همچون عنوان نام مولف ، تعداد صفحات ، ناشر، سال نشر و برخي ديگر از اطلاعات نيز درج شده است .