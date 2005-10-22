اردوي اسلامي براي جوانان مسلمان در نيجريه برگزار شد

به گزارش خبرنگار گروه دين وانديشه "مهر"، مجمع جهاني مسلمان جهان با مشاركت بسياري از دانشجويان نيجري، اردوي هفت روزه اي را به منظور تربيت و تزكيه نفس اين عده از جوانان در نيجريه با عنوان" نفست را اصلاح كن" را برگزار كرد.

در اين اردو دروس و كنفرانسهاي علمي و ديني مورد بررسي قرار گرفت و روز گذشته به پايان رسيد.

در اين ميان كنفرانسهايي با موضوع " نقش جوانان مسلمان در جامعه "، " برطرف كردن شبهات دين اسلام" ، "عقيده و انديشه سالم " ، "عدم اتلاف وقت" و " تلاش براي بدست آوردن" به همراه كنفرانسهاي ديگر برگزارشد.

اين اردو به منظور نشر و پراكندن دين حنيف اسلام در ميان جوانان و ارتقاء شناخت دقيق آنها از اين دين، با هدف تمسك به كتاب خدا و سنت پيغمبر و دوري از خرافات، شبهات و بدعتها برگزار شد .

تمرينات ورزشي نيز از اصول مهم اين اردو به شمار مي رفت.

مجمع جهاني مسلمانان جهان كه يك هيئت مستقل اسلامي و جهاني است، از مؤسسات اسلامي در جهان خواست با هماهنگي و همكاري اين مجمع در شهر "رياض" عربستان همايشي با عنوان" دعوت به دين اسلام" با هدف ارتقاء اسلام نزد جوانان، بيان عقيده صحيح كه واجب است مسلمانان به آن ايمان آورند، عمل به فرهنگ اسلامي در ميان جوانان، حمايت سازمانهاي علمي و فرهنگي از جوانان، توجه و اهتمام به نخبگان و حمايت مالي و فرهنگي از آنها و بيان رسالت جوانان در جوامع اسلامي برگزار كنند.