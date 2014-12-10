بازیکنان نفت آبادان روحیه جنگندگی ندارند

کارلوس مانوئل پس از تساوی تیمش در برابر داماش گیلان در یک بازی خانگی به خبرنگار مهر گفت: تفکرات قدیمی بازیکنان را تغییر دادن کار دشواری است و برای این کار نیاز به زمان بیشتری داریم. در بازی صنعت نفت و داماش گیلان به علت دست یافتن به نتیجه مساوی، ناراحت و عصبانی نیستم زیرا در هر بازی سه حالت برد، باخت و مساوی ممکن است وجود داشته باشد و ما حالت وسط را به دست آوردیم.

وی ادامه داد: از اینکه ما بازی خوبی انجام ندادیم ناراحت هستم. چنانچه تمام افرادی که در این مجموعه کار می کنند طرز تفکر خود را عوض نکنند که برای هر بازی که می رویم باید برای برد وارد میدان شویم، کارمان سخت و دشوار خواهد بود.

مانوئل تصریح کرد: اگر رفتار حرفه ای نداشته باشیم و در زمین نجنگیم، کسب پیروزی غیر ممکن خواهد بود و تیم ما متاسفانه امروز به این صورت بود به همین دلیل نباید انتظار پیروزی در چنین شرایطی داشته باشیم.

سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان تاکید کرد: واهمه ای از این موضوع ندارم که بگویم مشکل این باخت از جانب من بوده ولی چه بهتر زمانی تقصیر را بر گردن بگیرم که تیم صنعت نفت بجنگد و مبارزه کند ولی امروز ما اینگونه نبودیم.

به گزارش خبرنگار مهر، از سری رقابت های هفته نهم لیگ دسته اول فوتبال کشور عصر روز سه شنبه تیم های صنعت نفت آبادان و داماش گیلان به مصاف هم رفتند که در نهایت این بازی با تساوی دو بر دو به پایان رسید. مرتضی غلامعلی تبار (15) حامد طه زاده (63) برای صنعت نفت و سعید اسماعیل پور (2) و حمید خدابنده لو (80) برای داماش در این دیدار گلزنی کردند.