سید رمضان شجاعی کیاسری در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی مهر، اظهار داشت: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، افراد حقیقی می‌توانند پنج درصد از سهام یک بانک را داشته باشند و افراد حقوقی ۲۰ درصد از سهام بانک‌ها، در حال حاضر در بعضی از بانک‌های خصوصی افراد حقیقی ۶۰ تا ۷۰ درصد سهام بانک را به نام خود و افراد خانواده‌شان کرده‌اند.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نتیجه این اقدام این است که کل سپرده مردم که در نزد یک بانک گذاشته‌‌اند، در اختیار یک خانواده قرار می‌گیرد و آنها نیز این سرمایه را صرف ساخت و ساز و کارهای دلالی می‌کنند.

شجاعی کیاسری تصریح کرد: تخلفاتی که هر از چند گاهی بحران اقتصادی در بازار ایجاد می‌کنند، ناشی از همین جاست.

وی تاکید کرد: متاسفانه نظارت بانک مرکزی، نظارت ضعیفی است و این امر موجب می‌شود مردم نگران سپرده‌هایشان در بانک‌ها باشند.