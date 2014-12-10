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۱۹ آذر ۱۳۹۳، ۸:۵۹

گزارش برداشت دولت از صندوق توسعه ملی در دستور کار مجلس قرار گرفت

گزارش برداشت دولت از صندوق توسعه ملی در دستور کار مجلس قرار گرفت

قرائت گزارش برداشت ۴.۱ میلیارد دلاری دولت از حساب صندوق توسعه ملی در دستور کار جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی و با حضور ۲۰۲ نماینده آغاز شد.

اولین دستور کار جلسه علنی امروز، رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است. برخی مواد این طرح جهت بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع شده بود که بررسی این مواد در دستور کار صحن علنی قرار دارد.

علاوه بر این نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز گزارش کمیسیون مشترک در مورد لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را بررسی خواهند کرد.

قرائت گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد برداشت ۴.۱ میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی نیز در دستور کار جلسه علنی امروز قرار دارد.

نمایندگان همچنین گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را نیز بررسی خواهند کرد.

محمد حسین فرهنگی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در آغاز جلسه امروز گفت: با توافق وزارتخانه و نمایندگان، سئوال ناصر موسوی لارگانی و زهره طبیب‌زاده از وزیر صنعت، معدن و تجارت به اولین هفته کاری مجلس بعد از تعطیلات موکول شد.

به گزارش مهر، پیش از آغاز جلسه علنی امروز نمایندگان در آستانه روز اربعین، در عزای سید و سالار شهیدان سوگواری کردند.

کد مطلب 2440790

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