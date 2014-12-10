نخستین تجربه تارتار با صبا/ شکار قوی سپید در قم

به گزارش خبرنگار مهر، چهاردهمین دوره لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران امروز وارد هفته هفدهم خود می‌شود که در یکی از بازی‌ها، صبای قم و ملوان بندر انزلی مسابقه‌ای حساس را برگزار می‌کنند.

شرایط جدول به گونه‌ای است که صبا و ملوان بندر انزلی هر یک انگیزه‌های خاص خود را دارند و ملوان بندر انزلی با توجه به قعر نشینی در جدول رده بندی به دنبال راهی برای فرار از سقوط به دسته اول است.

صبا و روند رو به رشد

با وجود اینکه صبا پس از هفته چهارم با افت مواجه شد اما بازی خوب و تساوی ارزشمند این تیم در اصفهان برابر سپاهان و سپس ۳ پیروزی باارزش برابر سایپا، پیکان و گسترش فولاد و در ‌‌‌‌نهایت تساوی با استقلال، نشان داد صبا تیمی قابل احترام و توانمند است که هرگز و برای هیچ تیمی حریف آسانی نیست.

گرچه شکست آن‌ها برابر نفت کمی کار آن‌ها را مختل کرد اما صبا با پیروزی خاجر از خانه برابر فولاد خوزستان دست به کار بزرگی زد تا نیم فصل را با رتبه ششم به پایان برساند.

با وجود جدایی مرفاوی که به باشگاه صبا شوک وارد کرد اما و بازیکنان معترض این تیم نیز بخشی از مبالغ قرارداد خود را دریافت کرده‌اند تا مشکلات این تیم کم شود.

با حضور مهدی تارتار به عنوان سرمربی جدید صبا و جو مثبت و امیدوارکننده در تمرینات صبا، به نظر می‌رسد ضرایط برای کسب ۳ امتیاز دیگر برای صبای قم مهیا است.

صبا در ترکیب دیدار برابر ملوان بندر انزلی احتمالا چند بازیکن خود را در اختیار ندارد و باید دید تارتار به بازیکنان تازه وارد خود از جمله محمد حیدری و سعید مهدی‌پور بازی می‌دهد یا خیر.

صبا از ۱۶ بازی خود در لیگ بر‌تر ۲۳ امتیاز کسب کرده و در رده هفتم جدول رده بندی لیگ بر‌تر ایستاده اما نمی‌خواهد پس از یک دوره صعودی و دلچسب، با امتیاز دادن در انزلی نیم فصل دوم را به شکلی تلخ ادامه دهد و با شکست به تعطیلات برود.

روند صعودی صبا هم از نظر کیفیت فنی و هم از نظر انگیزشی، شانس خوبی برای کسب یک پیروزی شیرین و ادامه نتایج خوب اخیر صبا ایجاد می‌کند و صبا می‌تواند با یک پیروزی دلچسب شرایط مناسبی پیدا کند و رتبه خود را در جدول ارتقا دهد.

دیدار صبا برابر ملوان بندر انزلی دیداری خانوادگی است که داماد و پدر زن برابر هم قرار می‌گیرند و هیچ یک نیم خواهند در نخستین تجربه با تیم جدیدشان سرافکنده شوند.

وضعیت نابسامان قوی سپید

ملوان بندر انزلی موسوم به قوی سپید، بحران زده‌ترین تیم لیگ بر‌تر فوتبال به حساب می‌آید و در نیم فصل نخست و یک بازی از نیم فصل دوم از ۱۶ بازی خود، یک پیروزی، ۷ تساوی و ۸ شکست در کارنامه دارد و با آمار ۱۲ گل زده و ۲۲ گل خورده عملکردی ضعیف به جای گذاشته است.

نکته جالب اینجاست که ملوان تنها برد خود را برابر تیم نامدار پرسپولیس به دست آورده و تیمی است سومین خط حمله ضعیف و دومین خط دفاع ضعیف لیگ را در اختیار دارد و همین، کار فیروز کریمی سرمربی جدید ملوان را سخت می‌کند.

آن‌ها فصل را خیلی هم بد آغاز نکردند و در ۴ هفته نخست یک پیروزی، یک تساوی و ۲ شکست داشتند که نتیجه‌ای متوسط بود اما ملوان در ۱۲ هفته بعد تا پایان هفته شانزدهم از ۳۶ امتیاز ممکن فقط ۶ امتیاز آن را گرفت تا حالا با ۱۰ امتیاز در قعر جدول حضور داشته باشد.

ملوان با تیم‌های پانزدهم و چهاردهم جدول به ترتیب ۳ و ۶ امتیاز فاصله دارد و این بدان معناست که ملوان برای رهایی از قعرنشینی باید به فکر به دست آوردن چند پیروزی پیاپی باشد تا از شر قعر جدول‌‌‌ رها شود.

امسال ملوان ابتدا با نصرت ایراندوست از ۴ سرمربی نسل تاریخ این تیم کار را شروع کرد اما در ادامه کار برای نجات یک مربی کروات اسلوبودان مسیلوویچ را آورد، حضور او کار را برای انزلی چی‌ها خراب‌تر کرد و حالا آن‌ها فیروز کریمی را جایگزین می‌‌کنند. برای اولین بار ملوان ۲بار سرمربی در یک سال عوض می‌‌کند، برای دومین بار از یک سرمربی آذری استفاده می‌‌‌کنند و برای دومین بار از یک مربی ایرانی غیرانزلی‌ بهره می‌‌برند.

کریمی بعد از اصلی، اسکوچیچ و مسیلوویچ چهارمین سرمربی غیربومی تاریخ ۴۵ ساله ملوان به شمار می‌‌رود ضمن این که پژمان نوری بازیکن نیم فصل نخست استقلال تهران هم به تیم سال‌های دور خود ملوان برگشته تا بتواند به تیمش کمک کند.

تغییرات در جدول

پیروزی صبا برابر ملوان در قم در صورت وقوع، می‌تواند صبا را حداکثر یک رده در جدول رده بندی بالا ببرد اما تساوی یا شکست صبا در قم، ممکن است سبب سقوط یک یا ۲ پله‌ای صبا در جدول با توجه به احتمال پیروزی پرسپولیس بر حریف خود شود.

پیروزی ملوان برابر صبای قم نیز می‌تواند انزلی‌ها را حداکثر یک رده در جدول بالا ببرد البته به شرطی که نفت مسجد سلیمان هم در مشهد به پدیده ببازد اما تساوی برای ملوان تنها نتیجه‌ای امیدبخش است و سبب صعود این تیم در جدول نمی‌شود.

ملوان اگر در قم به صبا ببازد ممکن است باز هم از محدوده رهایی از سقوط فاصله بگیرد گرچه آن‌ها هنوز فرصت زیادی تا پایان فصل دارند اما هر بازی و هر باخت برای این تیم زنگ خطر است.

غایبان و مصدومان

ایوب کلانتری، مهاجم ۵ گله صبایی‌ها به دلیل مصدومیت نمی‌تواند تیمش را در دیدار با ملوان همراهی کند و او که قبل از بازی با فولاد دچار مصدومیت شده بود با صلاحدید پزشک و کادر فنی صبای قم برابر ملوان هم بازی نمی‌کند.

ابوالفضل ابراهیمی که پیش از این به دلیل مصدومیت در تمرینات صبای قم شرکت نداشته چند روزی است که با صبا تمرین می‌کند البته به شدت خواهان جدایی از صبا است.

مسعود حق جو و احمد حسن‌زاده هنوز مشکل کارت پایان خدمتشان را حل نکرده‌اند و در بازی با ملوان به میدان نمی‌روند.

تارتار: بازی ساده ای در پیش نداریم

سرمربی تیم فوتبال صبای قم معتقد است تیمش برابر تیم انتهای جدولی ملوان کار ساده ای در پیش ندارد و از پیش برنده نیست.

مهدی تارتار اظهار داشت: برابر ملوان مسابقه سختی در پیش داریم زیرا حریف ما در انتهای جدول قرار دارد و چاره‌ای جز اینکه به دنبال پیروزی باشد ندارد و همین کار ما را دشوار می کند.

وی افزود: ۷ بازیکن بزرگسال ما در بازی با ملوان غایب هستند که هر یک مشکلی دارند اما نفرات جوان ما هم انگیزه‌های خاص خود را دارند و امیدوارم بتوانیم 3 امتیاز بازی را در قم حفظ کنیم.

وی درباره وضعیت نقل و انتقالات زمستانی صبا عنوان کرد: تاکنون ۲ بازیکن جدید به خدمت گرفته‌ایم و با توجه به اینکه ممکن است یکی دو بازیکن دیگر را از دست بدهیم، باید باز هم تیممان را تقویت کنیم.



ترکیب احتمالی و داوران

ترکیب احتمالی صبای قم: مهرداد طهماسبی، جلال علیمحمدی، پیروز قربانی، روزبه چشمی، وحید علی آبادی، حسین بادامکی، فرشید باقری، هادی شکوری، مارکو اوره لیو آیوبل، احمدی مهدی‌زاده و محمد امین آرام طبع/ سرمربی: مهدی تارتار

ترکیب احتمالی ملوان بندر انزلی: ایمان صادقی، ابوالحسن جعفری، عزیز معبودی، احمد آهی، صادق محمدی، سعید یوسف‌زاده، مازیار زارع، پژمان نوری، صادق محرمی، جلال رافخایی و محسن یوسفی / سرمربی: فیروز کریمی

داوران: محسن ترکی، سجاد طوری، امیررضا آشورماهانی، جمشید محمدی/ ناظر: هدایت ممبینی

دیدار تیم‌های صبای قم و ملوان انزلی در هفته هفدهم لیگ بر‌تر فوتبال از ساعت ۱۵ روز چهارشنبه ۱۹ آذر در ورزشگاه یادگار امام (ره) قم برگزار می‌شود.