"پليس اتوبان" تا پايان امسال در بزرگراههاي تهران مستقر مي شود

سردار حسين ساجدي نيا در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، ضمن تاكيد بر نقش پليس اتوبان در كاهش تصادفات رانندگي ، اظهار داشت : در حال حاضر ماموران پليس در 8 اتوبان تهران مستقر هستند .

وي خاطر نشان ساخت : ايجاد پليس اتوبان در بزرگراهاي نيايش ، رسالت و حكيم در دستور كار قرار دارد .

به گزارش خبرنگار اجتماعي مهر ، از آنجايي كه حركات مارپيچي و سرعت زياد و عدم رعايت اصول راهنمايي و رانندگي در بزرگراها به ويژه شب هنگام ، جان تعداد زيادي از افراد را به خطر مي اندازد و منجر به صدمات جبران ناپذيري مي شود ، ايجاد پليس اتوبان از جمله مواردي است كه بايد مورد توجه نيروي انتظامي قرار بگيرد .

ساجدي نيا ، ضمن ضروري دانستن اجراي اين طرح اضافه كرد : در بزرگراهها مخصوصا شب هنگام با ايجاد تيم هاي ضربتي از بروز بسياري از فجايع جلوگيري شده است .

وي افزود : پليس محسوس و نامحسوس و دوربين هاي پليس هر ماه در بزرگراهها حدود 400 خودرو كه به علت حركات آكروباتيك و مارپيچ رانندگي مي كنند را شناسايي و برخورد قانوني با آنها به عمل مي آورند .

ساجدي نيا همچنين در مورد زمان ايجاد پليس اتوبان گفت : اميدواريم با افزايش تجهيزات و امكانات بتوانيم همين امسال همه بزرگراهها را تحت پوشش اين پليس قرار بدهيم .

وي در رابطه با استقرار پليس اتوبان در بزرگراه رسالت و حكيم ، تصريح كرد : منتظر اتصال اين دو بزرگراه به يكديگر هستيم تا بتوانيم پليس اتوبان را در اين محور مستقر كنيم .