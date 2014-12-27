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۶ دی ۱۳۹۳، ۱۲:۰۱

معاون نعمت زاده به مهر اعلام کرد:

سایه سنگین قیمت نفت بر ذخیره‌سازی کالاهای اساسی سال 94

سایه سنگین قیمت نفت بر ذخیره‌سازی کالاهای اساسی سال 94

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت با پیش بینی اینکه قیمت نفت در آینده کاهش بیشتری خواهد یافت، گفت: ذخیره سازی کالاهای اساسی در سال 94 زیر سایه کاهش قیمت نفت خواهد بود ولی کمبودی نخواهیم داشت.

علی قنبری در گفتگو با مهر با اشاره به پیشنهاد دولت برای اختصاص بودجه ذخیره سازی کالاها در لایحه بودجه سال 94 کل کشور، گفت: این موضوع را باید با توجه به شرایط کشور سنجید؛ نفت به عنوان مهمترین عامل درآمدی ما رو به کاهش است و قیمت از 70 دلار پایین تر آمده است که یه نظر می سد در بلندمدت قیمت نفت پایین تر هم برود ولی دولت خوشبینانه قیمت 72 دلار را در نظر گرفته است.

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت افزود: با این اوضاع، نمی توان خیلی انتظار داشت که وضعیت بودجه مناسب باشد و افزایش بودجه برای تمامی بخش‌ها از جمله ذخیره سازی کالا در نظر گرفته شود.

وی تصریح کرد: بنابراین دولت باید احتیاط کند تا کسری بودجه نداشته باشد و این در شرایطی است که با توجه به جریانات سیاسی و عوامل موثر در زمینه کاهش قیمت نفت باید به همین بودجه اکتفا کرده و  کشور را طوری اداره کرد که کسری بودجه نداشته باشیم و دچار مشکل نشویم.

کد مطلب 2440824

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