کشف خاصیت ضد پیری در میوه بلوبری

به گزارش خبرگزاری مهر، شیوه تغذیه ای یکی از راه حل هایی است که می تواند فعالیت سلول های بدن را تغییر دهد. بلوبری، یکی از میوه هایی است که دارای چنین خاصیتی بوده و از آن به عنوان خوراکی که علیه علائم پیری می تازد، یاد می شود.



بلوبری، میوه ای شبیه به توت اما به رنگ آبی بوده و دارای فواید بسیاری است که از جمله آن می توان به جوان سازی پوست اشاره کرد. رادیکال های آزاد ذراتی هستند که با آسیب سلول های پوستی و کاهش سطح کلاژن، پوست را مستعد چین و چروک می کنند اما آنتی اکسیدان های بلوبری می تواند این تاثیر را حذف و باعث نرمی و لطافت پوست شود.

از دیگر خواص بلوبری می توان به کاهش کلسترول خون، سودمندی برای بیماران دیابتی و قلبی نیز اشاره کرد زیرا آنتی اکسیدان موجود در بلوبری می تواند شیوه بدن در ذخیره یا تجزیه گلوکز و قند خون را تغییر دهد در نتیجه باعث کاهش ابتلا به دیابت و بیماری های قلبی می شود.

بلوبری می تواند تقویت سلول های عصبی و حافظه، تسهیل سیستم گوارشی و کاهش چربی های بدن را نیز در برداشته باشد. بلوبری می تواند عفونت های مثانه ای را نیز کاهش دهد زیرا حاوی ترکیباتی است که مانع از چسبیدن باکتری ها به دیواره مثانه را فراهم می کند. محققان معتقدند استفاده از دم کرده برگ های بلوبری نیز می تواند به مراتب تاثیراتی بیشتر از میوه های بلوبری داشته باشد.