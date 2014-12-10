کوه گلجیک را تخریب نکنید/تهدید طبیعت زیبا و بکر منطقه گلجیک

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای گروه های کوهنوردی فراز، اورست، هورامان، انجمن کوهنوردی استان زنجان، کروه کوهنوردی ایران ترانسفو و آلوارس زنجان تعدادی از طرفداران طبیعت و محیط زیست به آنچه از آن به عنوان تهدید طبیعت کوه گلجیک و تکه قیه سی (و غار گلجیک عنوان می کنند اعتراض کردند.

هنوز حافظه تاریخی طبیعت دوستان زنجان تلاش برخی سودجویان برای تخریب طبیعت منطقه کاوازنگ را از یاد نبرده و این روند امروز در حالی برای کوه گلجیک تکرار می شود که اعضای گروههای کوهنوردی استان زنجان در اعتراض به بهربرداری از معدن ماسه این کوه و همچنین معدن سنگ تراوتن تجمع کردند و خواستار توقف این روند شدند.

یکی از کوهنوردان حاضر در تجمع با اشاره به طبیعت منطقه گلجیک از وجود غار با قدمت بیش از ۱۶ هزار ساله خبرداد و گفت: دو دوره انسان های ماقبل تاریخ در این غار سکونت داشتند و آثار تاریخی زیادی در این غار وجود دارد. دیواره های بیستون کوچک زنجان (کوه گلجیک) به خاطر وجود معدن سنگ و ماسه تهدید می شود و استخراج مواد معدنی از این منطقه سنگنوردی نگرانی کوهنوردان و دوستداران طبیعت را موجب شده است.



فربد وثیقی افزود: این منطقه که برای کوهنوردی و سنگنوردی بسیار مناسب است با خطر جدی تخریب مواجه است و گروه های کوهنوردی زنجان از هیات انتظار یاری دارند تا بلکه با پی گیری های جدی حقوقی و ارائه راهکارهای کارشناسی شده مناسب مانع از ادامه روند آسیب رسانی به کوه گلجیک شود.

فرید وثیقی گفت: ۳۰ مسیر سنگنوردی تهجیز شده در کوه گلجیک وجود دارد و تنها نقطه زنجان است که دیواره به ارتفاع ۲۰۰ متر را دارد.

وی با بیان اینکه آسانترین و سخترین مسیرهای کوهنوردی در کوه گلجیک وجود دارد ادامه داد: در سال ۸۳ فدراسیون همایش طراحان برتر ایران را در منطقه کوه گلجیک برگزار کرد و دو مسیر کوهنوردی برای این کوه باز کردند.

وثیقی افزود: متاسفانه دو معدن در حال حاضر در منطقه کوه گلجیک فعال هست و یکی از معدنکاران این کوه را به عنوان معدن ثبت کرده است و این ترس وجود دارد که خطر راس تکه قیسی نیز مکه تنها قله مرتفع زنجان است مورد تخریب قرار گیرد.

وی گفت: کوه گلجیک که دارای دیواره سنگ نوردی است و زنجان نیز به لحاظ دیواره در فقر به سر می برد همچنان حفظ شود.

وثیقی افزود: انواع جانوران وحشی ازجمله کل، بز، قوچ و گرگ در این منطقه و در ارتفاعات کوه گلجیک مشاهده می شود و حیف است این طبیعت زیبا و وحشی با این کار مورد تخریب و تهدید قرار گیرد.

مسئول کارگروه محیط زیست هئیت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان زنجان خواستار تعامل و حضور هر چه بیشتر کوهنوردان زنجانی در هیئت کوهنوردی زنجان شد.

خلیل ببری تشکیل کمیته محجیط زیست و برگزاری جلسات مرتب توسط این کمیته را یادآور شد و گفت: دغدغه حفظ محخیط زیست باید به یک دغدغه عمومی تبدیل شود و در این راستا تاکنون گام های زیادی برداشته شده است.

وی افزود: مجموعه کوه گلجیک به عنوان یکی از مهمترین سایت های کوهنوری استان مورد توجه هئیت کوهنوردی استان است و این هئیت و همچنین کمیته محیط زیست همه تلاش خود را برای جلوگیری از تدوام تخریب ها در این منطقه صورت خواهد داد.

کوه تکه قیه سی (ساكنان بومی منطقه آن را تكه گایاسی می نامند) که در نقشه ها نیز بیشتر با همین نام شناخته می شود به ارتفاع ۲۹۲۰ متر در استان زنجان و نزدیکی روستای گلجیک قرار دارد. نام این كوه از دو كلمه" تكه "و" قیه " و پسوند" سی "تشكیل شده است. كه هر دو كلمه تركی هستند. "تكه "در تركی یعنی" بزكوهی "و" قیه "كه در شاخه های مختلف تركی" قیه " "قایا "و" گایا " (GAYA) نیز گفته می شود به معنی" كوه صخره ای "و یا" صخره بزرگ "است.

ارتفاع این قله از سطح دریا ۲۹۲۰ متر ثبت شده است.

این كوه در نزدیكی روستایی به نام "گلجیك" قرار دارد كه اغلب كوهنوردان برای صعود به این كوه ابتدا به این روستا می روند و مسیر پیاده روی خود را تا پای كار از این نقطه شروع می كنند. این روستا از توابع شهرستان زنجان بوده و فاصله آن تا شهر زنجان ۴۲ كیلومتر است.

برای رفتن به این روستا از شهر زنجان ابتدا از خروجی جاده تبریز، وارد جاده قدیم زنجان-تبریز می شویم. و بعد از طی ۲۰ كیلومتر وارد جاده فرعی سمت چپ شده و به روستای "گلجیگ" در فاصله ۲۲ كیلومتری آن رهسپار می شویم. تمام مسیر از زنجان تا روستا آسفالت است.