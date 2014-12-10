حجت الاسلام صادق رزاقی درباره وضعیت پژوهش و اخلاق پژوهشی با اشاره به اینکه استقلال اولین شعار انقلاب بود که بدون تحقیق و پژوهش و فناوری امکانپذیر نیست، به خبرنگار مهر، اظهار داشت: ملت فرهیخته ایران بعد ازانقلاب در حوزه های مختلف نانو، درمان و پزشکی و ... به سرعت رشد کردند و این پیشروی ادامه دارد به گونه ای که براساس اعلام مجامع بین المللی رشد علمی در ایران از حد متوسط عبور کرده است.

وی با ذکر پاره ای نکات قابل توجه در امر پژوهش گفت: عدم وابستگی به بیگانگان مهمترین نکته در این موضوع است زیرا فقدان برخی امکانات، باعث می شود چپاولگران سرمایه های فکری و معنوی دنیا بتوانند زورگویی کنند.



حجت الاسلام رزاقی افزود: انقلاب ما اتفاقی نو در دنیا بود و براین اساس باید بتوانیم الگوی پژوهشی تازه ای ارائه دهیم.

وی با بیان اینکه تدوین آیین نامه پژوهش اسلامی مستلزم رعایت نکاتی است، گفت: توجه به هدف و انگیزه و ناامید نبودن در کارها از موارد مهمی است که باید رعایت شود. باید تلاش کنیم کشورمان به بزرگترین مرکز نشر علم تبدیل و روح امید و خودباوری در پیکره پژوهش دمیده شود.

نماینده ولی فقیه در دانشگاه های استان البرز توکل و اعتماد به خدا را موجب گشایش کارها دانست و اضافه کرد: تعاون و هم افزایی باید بیش از پیش در نظر گرفته شود تا از تعامل جامعه دانشگاهی و علمی در کنار صنعت، بتوانیم محصولاتی با کیفیت و در خور شان مردم تولید کنیم.

وی یادآور شد: متاسفانه امروز تولیدات ما از استحکام لازم برخوردار نیست و بسیاری از مردم به تولیدات وطنی اعتماد ندارند اما تعامل صنعت و دانشگاه و به کارگیری نتایج پژوهش ها در جبران این نقص تاثیر به سزایی دارد.

حجت الاسلام رزاقی تبیین و اولویت بندی نیازها برای پیشگیری از موازی کاری و اسراف در پژوهش ها را ضروری دانست و در عین حال اضافه کرد: نباید به سمت پژوهش های آسیب رسان به مردم و محیط زیست برویم.



وی تاکید کرد:مراقب باشیم پژوهش های ما در اختیار ستمگران قرار نگیرد، زیرا این کمک به ظلم است.