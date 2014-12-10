فرشته عدالت مامور شکنجه در سیا!

اوباما مضطرب و مستاصل از اعتراضات مردم علیه نژاد پرستی

بهترین راه حل برای رهایی از فقر در انگلیس، بیش از چهار میلیون انگلیسی محتاج نان شب خود هستند.

کاریکاتوری جدید از اعتراضات «من نمی توانم نفس بکشم»

پرونده شکنجه های مخوف سازمان سیا آماده انتشار است. مقامات آمریکا نگران بازخورد آن بر مردم هستند. نیروهای امنیتی آمریکا برای مقابله با شورش مردم در حالت آماده باش هستند.

اتفاقات سال ۲۰۱۴ پر از جنایت و نا عدالتی و تبعیض نژادی بود. امید که سال ۲۰۱۵ ما را به دنیای پر از انسانیت ببرد.

ماریو دراقی رئیس بانک مرکزی اروپا گفت: قیمت نفت در اروپا تاثیرات پیچیده ای خواهد داشت.

روسیه و مشکل کاهش قیمت نفت

شاهزاده ویلیام در اولین روز از سفر سه روزه‌اش به آمریکا با باراک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده، در کاخ سفید دیدار کرد و خواستار توجه جامعه جهانی به حیات وحش شد.

کاریکاتوری دیگر از اعتراضات آمریکایی علیه نژاد پرستی

دنیای ایده آل از نظر سوروس