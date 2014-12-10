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۱۹ آذر ۱۳۹۳، ۱۰:۳۴

فرشته عدالت مامور شکنجه در سیا!

فرشته عدالت مامور شکنجه در سیا!

کاریکاتوریست ها امروز به شکنجه های سازمان سیا، اعتراض علیه نا عدالتی و کاهش قیمت نفت پرداختند.

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اوباما مضطرب و مستاصل از اعتراضات مردم علیه نژاد پرستی

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بهترین راه حل برای رهایی از فقر در انگلیس، بیش از چهار میلیون انگلیسی محتاج نان شب خود هستند.

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کاریکاتوری جدید از اعتراضات «من نمی توانم نفس بکشم»

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پرونده شکنجه های مخوف سازمان سیا آماده انتشار است. مقامات آمریکا نگران بازخورد آن بر مردم هستند. نیروهای امنیتی آمریکا برای مقابله با شورش مردم در حالت آماده باش هستند.

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اتفاقات سال ۲۰۱۴ پر از جنایت و نا عدالتی و تبعیض نژادی بود. امید که سال ۲۰۱۵ ما را به دنیای پر از انسانیت ببرد.

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ماریو دراقی رئیس بانک مرکزی اروپا گفت: قیمت نفت در اروپا تاثیرات پیچیده ای خواهد داشت.

 

 

 

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روسیه و مشکل کاهش قیمت نفت

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شاهزاده ویلیام در اولین روز از سفر سه روزه‌اش به آمریکا با باراک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده، در کاخ سفید دیدار کرد و خواستار توجه جامعه جهانی به حیات وحش شد.

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کاریکاتوری دیگر از اعتراضات آمریکایی علیه نژاد پرستی

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دنیای ایده آل از نظر سوروس

کد مطلب 2440874

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