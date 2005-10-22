مسابقات بوكس جام رمضان با قهرماني تيم جنوب غرب تهران پايان يافت

به گزارش خبرنگار "مهر" در اين رقابت ها كه با حضور 34 بوكسور برگزار شد تيم جنوب غرب با 32 امتياز به عنوان قهرماني رسيد، شمال غرب با 19 امتياز دوم شد، شمال شرق با 11 امتياز در جايگاه سوم قرار گرفت و جنوب شرق با 2 امتياز چهارم شد.
نتايج انفرادي رقابت ها به اين شرح است:
48 كيلوگرم: هومن اماني(شمال غرب)
51 كيلوگرم: محمود احمدي(جنوب غرب)
54 كيلوگرم: محمود ملكي(جنوب غرب)
57 كيلوگرم: مهدي هاشمي (جنوب غرب)
60 كيلوگرم: علي حمزه پور(جنوب غرب)
64 كيلوگرم: محمد ستار پور(شمال غرب)
69 كيلوگرم: علي اصغر اكبرخاني(شمال غرب)
75 كيلوگرم: مهدي قرباني(جنوب غرب)
81 كيلوگرم: علي محمدي منش(جنوب غرب)
91 كيلوگرم: علي جانملكي(جنوب غرب)
91+كيلوگرم: مهدي عليمردانيان (شمال شرق)
مسابقات بوكس جام رمضان كه با حضور چهارتيم تربيت بدني شمال غرب، شمال شرق، جنوب غرب و جنوب شرق استان تهران طي روزهاي پنج شنبه و جمعه در ورزشگاه شهيد شيرودي جريان داشت با قهرماني تيم جنوب غرب به پايان رسيد.
به گزارش خبرنگار "مهر" در اين رقابت ها كه با حضور 34 بوكسور برگزار شد تيم جنوب غرب با 32 امتياز به عنوان قهرماني رسيد، شمال غرب با 19 امتياز دوم شد، شمال شرق با 11 امتياز در جايگاه سوم قرار گرفت و جنوب شرق با 2 امتياز چهارم شد.
نظر شما