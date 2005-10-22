  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۳۰ مهر ۱۳۸۴، ۱۱:۴۳

مسابقات بوكس جام رمضان با قهرماني تيم جنوب غرب تهران پايان يافت

مسابقات بوكس جام رمضان كه با حضور چهارتيم تربيت بدني شمال غرب، شمال شرق، جنوب غرب و جنوب شرق استان تهران طي روزهاي پنج شنبه و جمعه در ورزشگاه شهيد شيرودي جريان داشت با قهرماني تيم جنوب غرب به پايان رسيد.

به گزارش خبرنگار "مهر" در اين رقابت ها كه با حضور 34 بوكسور برگزار شد تيم جنوب غرب با 32 امتياز به عنوان قهرماني رسيد، شمال غرب با 19 امتياز دوم شد، شمال شرق با 11 امتياز در جايگاه سوم قرار گرفت و جنوب شرق با 2 امتياز چهارم شد.
نتايج انفرادي رقابت ها به اين شرح است:
48 كيلوگرم: هومن اماني(شمال غرب)
51 كيلوگرم: محمود احمدي(جنوب غرب)
54 كيلوگرم: محمود ملكي(جنوب غرب)
57 كيلوگرم: مهدي هاشمي (جنوب غرب)
60 كيلوگرم: علي حمزه پور(جنوب غرب)
64 كيلوگرم: محمد ستار پور(شمال غرب)
69 كيلوگرم: علي اصغر اكبرخاني(شمال غرب)
75 كيلوگرم: مهدي قرباني(جنوب غرب)
81 كيلوگرم: علي محمدي منش(جنوب غرب)
91 كيلوگرم: علي جانملكي(جنوب غرب)
91+كيلوگرم: مهدي عليمردانيان (شمال شرق)

کد مطلب 244092

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها