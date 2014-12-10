به گزارش خبرگزاری مهر، پس از پایان تدوین «پرونده ای برای سارا» به کارگردانی نادر مقدس و مشخص شدن نسخه‌ نهایی، حالا 6 سکانس از فیلم برای ارتقای کیفیت دوباره فیلمبرداری می‌شود.

فیلم «پرونده ای برای سارا» این روزها برای حضور در سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم فجر مهیا می شود.

داستان این فیلم که توسط اکبر نبوی به نگارش درآمده درباره دختر نوجوانی به نام سارا است که علاقه زیادی به وکالت دارد وی در این فیلم درگیر پرونده ای می شود که به علت نبود شواهد کافی پدرش وکالت آن را قبول نمی کند بنابراین خود سارا وارد ماجرا شده و با اتفاقاتی روبه رو می شود.

«پرونده ای برای سارا» فیلمی برای نوجوانان است که در 33 جلسه و در لوکیشن های متعددی در بابل، بابلسر و تهران فیلمبرداری شده است.

شاهرخ فروتنیان، اردلان شجاع کاوه، آزیتا لاچینی، پریا مردانیان و آرمیتا مرادی از جمله بازیگران این فیلم هستند.

دیگر عوامل فیلم عبارتند از نویسنده: اکبر نبوی، مدیر فیلمبرداری: امیر موسوی، صدابرداری: بهروز معاونیان و مسعود شاهوردی، تدوین و مشاور فیلمنامه: احمد مرادپور، آهنگساز: آریا عظیمی نژاد، مدیر جلوه های ویژه بصری: امیررضا معتمدی، طراح چهره پردازی محسن بابایی، منشی صحنه: مونا پیرایش، مدیر تولید: امیر مقدس، عکاس: مهسا طیب طاهر، سرمایه گذاران: بنیاد فارابی و سازمان تبلیغات اسلامی.