واکنش سخنگوی باشگاه پرسپولیس به شرط اسپانسر و برکناری سیاسی

مهدی خواجه وند در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره خبر برکناری سیاسی از مدیرعاملی پرسپولیس به خاطر طولانی شدن روند بازداشت وی، اظهار کرد: چنین چیزی صحت ندارد. ما هر لحظه امیدواریم که سیاسی آزادی شود. هیچ صحبتی درباره برکناری مدیرعامل باشگاه مطرح نشده است.

وی درباره اینکه در صورت طولانی شدن بازداشت سیاسی، باشگاه چه برنامه ای دارد، تاکید کرد: الان که امیدواریم مشکل حل شود ولی قطعا پیش بینی مناسب انجام خواهد شد!

سخنگوی باشگاه پرسپولیس درباره شرط اسپانسر این باشگاه مبنی بر پرداخت 12 میلیارد تومان به علاوه خسارت برای رضایت دادن و آزادی سیاسی گفت: از اردیبهشت ماه که قرارداد باشگاه با اسپانسر امضا شد تا زمانی که این قرارداد فسخ شد آنها در موعد قرارداد اختیار بهره برداری از لباس، سایت باشگاه و سایر موارد را داشته‌ و منتفع شده و بهره برداری اقتصادی خودشان را داشته‌اند. حالا اینکه چقدر درآمدزایی انجام داده‌اند به توانایی خودشان بر می‌گردد.

خواجه وند ادامه داد: فسخ قرارداد ما با اسپانسر کاملا قانونی بود. در قرارداد آمده بود در صورتی که چک‌های اسپانسر برگشت بخورد، باشگاه حق فسخ دارد. این در حالی است که جتی یکبار چک‌ها برگشت خورد و ما با وزارت ورزش تعامل کردیم ولی قصد و اراده‌ای برای پرداخت پول نبود.

وی در پاسخ به این سئوال که "آیا باشگاه برای آزادی سیاسی شرط اسپانسر را قبول خواهد کرد یا خیر"؟ گفت: من تصمیم گیرنده نیستم ولی شرکت بهنام پیشرو که در این مدت از پرسپولیس منتفع شده است، چه تعریفی دارد؟ همانطور که گفتم فسخ قرارداد ما قانونی بوده است. ورود دادسرا به شکایت هم مقدماتی بوده است و ارتباطی به نتیجه دعوا نخواهد داشت.

سخنگوی باشگا پرسپولیس در پایان درباره شکایت محمد رویانیان از حمیدرضا سیاسی و بعضی از مسئولان باشگاه پرسپولیس هم اظهار کرد: فکر می‌کنم دادگستری باید با این حجم از شکایت‌ها آمار جدیدی بدهد! در این فضا و شرایط حساس هیچ چیزی برای پرسپولیس بهتر از آرامش و سکوت نیست. همه داعیه پرسپولیسی بودن دارند؛ پس باید با آرامش و سکوتشان به باشگاه کمک کنند.