«شتاب در شهر» 150هزار نسخه فروخت

به گزارش خبرگزاری مهر، بازی رایانه‌ای «شتاب در شهر» که با حمایت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در شرکت آروین تک ساخته شده، توانست در مدت زمان دوسال 150 هزار نسخه فروش داشته باشد.

بازی شتاب در شهر به دلیل دارا بودن گیم پلی و سبک بازی جذاب یکی از موفق ترین بازی‌های ایرانی محسوب می شود. این بازی که مورد استقبال خوب کاربران قرار گرفته تولید کننده بازی را برای تولید بازی شتاب در شهر 2 ترغیب کرده و درآینده نزدیک مرحله تولید بازی اتمام می یابد و وارد بازار گیم خواهد شد.

بازی شتاب در شهر یک بازی ماشین سواری از نوع open-world racing است که با توجه به دارا بودن محیط بازی کاملا ایرانی توانسته است مورد توجه بسیاری از کاربران حرفه ای و غیر حرفه ای قرارگیرد. در بسیاری از سایتهای ایرانی از این بازی با نام های مختلف از جمله نید فور اسپید ایرانی، ریسینگ ایرا"، GTAایرانی و ... نیز یاد شده است

بازی قابلیت ثبت امتیاز Online را دارد، گویندگی بازی را منوچهر والی زاده از صداپیشگان با سابقه سینما، رادیو و تلویزیون عهده دار بوده است.

کاربر در بازی یادشده در شهر و محیط بازی می تواند آزادانه رانندگی کند و بازی فاقد داستان از پیش تعیین شده است و در اصل بازیکن مسیر پیشرفت خود را به تنهایی انتخاب می کند. کاربر ماموریت های جالبی را در شهر می تواند انجام دهد و در مسابقات رالی داخل و برون شهری شرکت کند. هدف بازیکن کسب تجربه و امتیاز در مقایسه با سایر رانندگان شهر و شرکت در مسابقات بزرگ پیست های برون شهری و کسب رتبه اول در آن مسابقات است. در انتهای بازی پیست فضایی با محیطی متفاوت حس واقعی سرعت و جذابیت بالایی را برای بازیکن ایجاد می‌کند.