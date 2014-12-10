به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر نتایج نظرسنجی مرکز ملی مطالعات و سنجش افکار عمومی از شهروندان کرمانی درباره الگوی مصرف و میزان استفاده آنها از مطبوعات که به سفارش معاونت امور مطبوعاتی و اطلاعرسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مهرماه سال ۱۳۹۳ از تعداد ۴۰۰ پاسخگو با روش میدانی و با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام شده، مشخص شد که در زمینه کسب اخبار و اطلاعات از رسانههای مختلف، میزان استفاده از مطبوعات در جایگاه چهارم و در خصوص اعتماد رسانهها هم مطبوعات بعد از صدا و سیما و شبکههای اینترنتی در جایگاه سوم قرار دارد.
بنا بر این گزارش، مهمترین شیوه دسترسی پاسخگویان به مطبوعات (روزنامه و مجلات) خرید شخصی بوده و میانگین میزان مطالعه روزنامه توسط خوانندگان مستمر آنها ۳۴.۳ دقیقه در شبانهروز است. میزان هزینه پرداختی هم ماهانه برای خرید روزنامه ۱۲ هزار تومان و برای مجله ۱۱هزار و ۶۲۸ تومان است. مهمترین روزنامههای مورد مطالعه پاسخگویان در بخش روزنامههای غیرورزشی به ترتیب «جامجم و ایران» و در میان روزنامههای ورزشی «خبر ورزشی» و با فاصله ای ۱۰ درصدی روزنامههای «نود و گل» هستند و در بین مجلات هم دو مجله «خانواده سبز» به عنوان مجله غیرورزشی و «بدنسازی» به عنوان مجله ورزشی بالاترین خواننده را نسبت به سایر مجلات دارا هستند.
گزارش حاضر مشخص کرده که در بین شش رسانه مطرح شده یعنی صدا و سیما، روزنامهها و سایتهای متعلق به آنها، مطبوعات خارجی، شبکههای ماهوارهای، رادیوهای خارجی فارسی زبان و پایگاههای اطلاعاتی اینترنتی، بیشترین استفاده پاسخگویان از صدا و سیما با میانگین رتبهای ۲.۱۴ از ۴ و کمترین میزان استفاده هم مربوط به مطبوعات خارجی با میانگین ۰.۵۱ از ۴ است. میانگین میزان استفاده از مطبوعات جهت کسب اخبار و اطلاعات معادل ۰.۹۲ از ۴ است که در مقایسه با منابع مختلف مطرح شده در رتبه چهارم میزان استفاده قرار دارد. در خصوص میزان اعتماد پاسخگویان به این رسانهها هم بالاترین میزان اعتماد به صدا و سیما با میانگین رتبهای ۲.۶۲ از ۵ و کمترین میزان میانگین که معرف کمترین میزان اعتماد به رسانههای فوق است هم به مطبوعات خارجی با رقم میانگین ۱.۳۲ از ۵ مربوط است. میزان اعتماد پاسخگویان به مطبوعات هم با رقم میانگین ۲.۲ از ۵ بعد از پایگاههای اطلاعاتی اینترنتی در جایگاه سوم قرار دارد.
از پاسخگویان خواسته شد تا میزان استفاده خود را از رسانههای مختلف جهت کسب اطلاعات بیان کنند که در رابطه با صدا و سیما ۱۷.۸ درصد گفتهاند که همیشه، ۲۵ درصد بیشتر اوقات، ۲۳.۱ درصد گاهی و ۲۲.۶ درصد هم به ندرت از این رسانه جهت کسب اخبار و اطلاعات بهره میبرند. علاوه بر این ۱۱.۷ درصد هم اصلاً از این رسانه استفادهای نمیکنند.
از شبکههای ماهوارهای نیز ۱۶.۲ درصد پاسخگویان این پژوهش همیشه، ۱۵.۹ درصد بیشتر اوقات، ۱۲.۹ درصد گاهی، ۱۲.۶ درصد بندرت و ۴۲.۲ درصد هم جهت کسب اطلاعات و اخبار گوناگون هرگز استفادهای نمیکنند.
در رابطه با میزان اعتماد پاسخگویان به رسانههای مختلف، ۲۷.۶ درصد به صدا و سیما اعتماد بسیار زیاد و زیادی داشته، میزان اعتماد ۳۷.۵ درصد تاحدی، ۱۴.۶ درصد کم و بسیار کم و میزان اعتماد ۱۶.۳ درصد هم هیچ است. در خصوص شبکههای ماهوارهای هم اعتماد ۱۷.۹ درصد به این رسانه بسیار زیاد و زیاد، ۱۷.۱ درصد تاحدی، ۲۱.۸ درصد کم و بسیار کم و ۳۴.۴ درصد هم هیچ اعتمادی به شبکههای ماهوارهای ندارند.
همچنین نتایج مربوط به دلایل پاسخگویان جهت خرید «روزنامه» هم نشان میدهد که کسب اخبار و اطلاعات روز ایران با ۲۵.۶ درصد، کسب اخبار استان و شهر محل سکونت با ۱۴ درصد و افزایش اطلاعات عمومی با ۱۲.۶ درصد مهمترین دلایل افراد جهت مطالعه روزنامه است.
در مورد بخشهای مختلف روزنامه هم نتایج نشان میدهد که در میان موضوعات مندرج در روزنامههای کشور، بیشترین میزان علاقهمندی پاسخگویان با ۱۶.۳ درصد به بخش حوادث، ۱۲.۷ درصد به بخشهای سیاسی و ۱۰.۵ درصد هم به مطالعه تیترهای روزنامهها مربوط است.
در خصوص ویژگیهای یک روزنامه مناسب هم نتایج تحقیق نشان میدهد، ۲۵.۴ درصد پاسخها مربوط به صحت مطالب روزنامه و ۱۶.۶ درصد شفافسازی اخبار است. در این رابطه، میانگین نمرات داده شده آنها هم به عملکرد روزنامهها در سطح کشور به طور میانگین ۱۴.۱ است که اگرچه ۴۱ درصد نمرات در حد ۱۵ تا ۱۶ است، اما با افزایش میزان درآمد ماهانه خانوار از میزان نمرهدهی پاسخگویان به عملکرد روزنامهها در یک سال اخیر کاسته شده است.
در بخش مربوط به الگوی حضور در شبکههای اجتماعی آنلاین هم نتایج پژوهش نشان میدهد که گذشته از ۶۲ درصدی که هرگز از شبکههای اجتماعی آنلاین استفاده نمیکنند، ۱۳.۷ درصد همیشه و ۱۵ درصد گاهی از این شبکهها بهره میبرند. بیشترین حضور افراد در شب و به طور میانگین ۲.۶ ساعت در شبانهروز است.
مهمترین وسیله اتصال پاسخگویان به شبکههای اجتماعی تلفن همراه با ۴۷.۳ درصد، بعد از آن کامپیوترهای شخصی با ۱۸.۷ و کامپیوترهای شخصی و تلفن همراه با ۱۲.۷ درصد فراوانی است.
بر اساس این پژوهش مهمترین دلایل استفاده پاسخگویان از این شبکهها هم سرگرمی و تفریح با ۲۹.۴ درصد و برقراری تماس با دوستان با ۲۱.۹ درصد فراوانی است.
همچنین در رابطه با میزان استفاده پاسخگویان از خدمات پست الکترونیکی و نرمافزارهای خبری نصب شده بر روی تلفنهای همراه هم اگرچه ۳۹.۷ درصد اصلاً از پست الکترونیکی استفاده نمیکنند، اما میزان استفاده ۱۱.۲ درصد همیشه و ۱۳ درصد بیشتر اوقات است. این درصدها در رابطه با نرمافزارهای نصب شده روری موبایل هم به گونهای است که ۶۱.۶ درصد از آنها هرگز استفاده نکرده و تنها ۹.۱درصد همیشه و ۱۳ درصد هم گاهی استفاده میکنند.
بر اساس این گزارش، میانگین سنی پاسخگویان به این نظرسنجی ۳۴ سال بوده و سطح تحصیلات ۵۸ درصد آنها فوقدیپلم و لیسانس و ۲۵ درصد نیز دارای سطح تحصیلی دیپلماند که البته میانگین سطح تحصیلات برای آنها ۱۶ سال محاسبه شده است.
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