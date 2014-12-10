علیه فدراسیون مصاحبه کن سهام پرسپولیس بگیر!

به گزارش خبرنگار مهر، مدتهاست که بحث واگذاری باشگاه پرسپولیس به بخش خصوصی مورد نقد و بررسی قرار میگیرد و صحبتهای پرتعدادی در این زمینه صورت گرفته است اما هنوز هیچ اتفاق مثبتی پیرامون این باشگاه رخ نداده است.
در این میان واگذاری بخشی از سهام این باشگاه به پیشکسوتان یکی از جدیترین راهکارهایی است که از سوی مسئولان مورد توجه قرار گرفته است. شاید به همین خاطر است که برخی پیشکسوتان باشگاه پرسپولیس در نشستهایی با مسئولان امر شرکت کردهاند تا بتوانند خود را به عنوان خریدار سهام این باشگاه مطرح کنند.
اما برای واگذاری سهام پرسپولیس به پیشکسوتان تازهترین اتفاق این است که از برخی پیشکسوتان صاحب نام این باشگاه خواسته شده است مصاحبههایی علیه فدراسیون فوتبال انجام دهند. طی روزهای گذشته هم چند پیشکسوت این باشگاه مصاحبههایی را علیه فدراسیون فوتبال انجام دادهاند. ظاهرا به آنها قول داده شده در صورتیکه این مصاحبهها را انجام دهند بخشی از سهام باشگاه از طریق شرکت پیشکسوتان به آنها واگذار خواهد شد.
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