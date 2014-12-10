به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالله عزیزی پیش از ظهر چهار شنبه در نشستی خبری از اجرای هفت برنامه این معاونت بازرسی استانداری کرمانشاه در خدمت رسانی بهتر به ارباب رجوع و نظارت بر دستگاه های اجرایی خبر داد.

وی اجرای طرح تکریم ارباب رجوع را اولین گام این برنامه عنوان کرد و گفت: در اجرای این طرح نظارت مستمری بر دستگاه های اجرایی و سازمان ها که تا پیش از این پایش نمی شد، صورت گرفت.

عزیزی خاطرنشان کرد: از ابتدای اجرای این طرح تاکنون ۴ بار ادارات استان کرمانشاه مورد بازرسی قرار گرفته اند.

مدیرکل دفتر بازرسی استانداری کرمانشاه تجلیل و تکریم از مدیرانی که این طرح را به درستی اجرا کرده اند را دومین گام برنامه این معاونت دانست و افزود: طبق فرموده مقام معظم رهبری باید نسبت به مردم احترام داشته باشیم و هر مدیری که ارباب رجوع را تکریم نکند از جانب ما این مسئله پذیرفتنی نیست.

وی یادآور شد: مقام معظم رهبری همچنین فرموده اند هر اداره ای که مردم در آن احساس حقارت کنند، اداره جمهوری اسلامی نیست، لذا ما بر تکریم ارباب رجوع تاکید داریم.

عزیزی با بیان اینکه مردم ولی نعمت نظام هستند و باید مورد تکریم مدیران قرار گیرند، سومین گام اجرای طرح مذکور را رسیدگی به موقع و درست خدمتگزاران ادارات در خصوص امور مردم عنوان کرد و گفت: باید به امور مردم در اولین فرصت رسیدگی و زمان آن از ابتدا مشخص شود.

مدیرکل دفتر بازرسی استانداری کرمانشاه تدوین کتاب خدمتگزاران دولت تدبیر و امید در کرمانشاه را گام بعدی اقدامات این معاونت برشمرد و افزود: طبق بازرسی های صورت گرفته از پایین تا بالاترین رده های اداری، بهترین ها انتخاب و عکس آنها در یک صفحه کتاب درج خواهد شد که به این ترتیب سندی ماندگار از خدمتگزاران دولت به جا می ماند.

وی در ادامه راه اندازی شبکه نظارت مستند مردم نهاد را از دیگر اقدامات صورت گرفته عنوان کرد و گفت: اساس نامه این شبکه تدوین شده است و اگر مردم نیز کمک ما بیایند دیگر شاهد اتفاقات تلخی همچون رشوه و رانت در ادارت نخواهیم بود.

عزیزی با اشاره به بسیج مردمی در دوران دفاع مقدس، اظهار داشت: مردم امروز نیز می توانند بسیج شده و در راستای کاهش مشکلات موجود تلاش کنند.

وی گام بعدی طرح را اجرای دفاتر بازرسی در تمام بخشداری ها و فرمانداری ها عنوان کرد و گفت: این طرح هم اکنون به اجرا درآمده تا در خدمت رسانی به مردم تسهیل شود.

مدیر کل دفتر بازرسی استانداری کرمانشاه ایجاد سایت بازرسی را گام بعدی در بهبود عملکرد این معاونت برشمرد و اظهار داشت: این سایت به عنوان سایت نمونه در کشور معرفی شده است و وزارت کشور نیز به تمامی دفاتر بازرسی کشور اعلام کرده که سایت بازرسی داشته باشند.

عزیزی همچنین تعامل با رسانه ها را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: این کار در استان کرمانشاه صورت گرفته است.

وی در ادامه از اعطای دو تقدیر نامه از سوی دفتر ارتباطات ریاست جمهوری و وزارت کشور به دفتر بازرسی استانداری کرمانشاه خبر داد و گفت: دفتر ارتباطات مردمی در راستای سامانه سامد و جلب اعتماد مردم از این معاونت تقدیر کرده است.

عزیزی یادآور شد: از اسفند ماه گذشته که هفت گام مذکور به اجرا در آمد، کل دستگاه های استان پایش شد و بر اساس این، دستگاه های خوب را تشویق کردیم، به دستگاه های متوسط تذکر داده شد و به دستگاه های ضعیف نیز فرصت یک ماهه داده شد تا عملکرد خود را بهبود بخشند.

مدیر کل بازرسی استانداری کرمانشاه افزود: بر این اساس ۷۵ درصد دستگاه های استان عملکرد خوبی داشته، ۱۱ درصد متوسط بوده و ۱۴ درصد نیز عملکرد ضعیفی داشته اند.

وی همچنین به بازرسی های صورت گرفته با همکاری دانشگاه علوم پزشکی اشاره کرد و گفت: طی این بازرسی ها چندین پروانه کار لغو شده و تغییراتی در بخش مدیریتی بیمارستان ها نیز صورت صورت گرفته است و ما در این خصوص بدون هیچ اغماضی اقدام خواهیم کرد.

عزیزی تصریح کرد: ما در گلوگاه هایی که مردم بیشترین آسیب را متحمل شده اند بیشترین ورود را کرده ایم.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چرا معاونت بازرسی، دستگاه های متخلف را به منظور جلوگیری از فساد اداری معرفی نمی کند، گفت: این وظیفه دستگاه قضا است و بازرسی های ما در حد کشف تخلف صورت می گیرد.

عزیزی در پایان خاطر نشان کرد: مقام معظم رهبری به مبارزه قاطع سه قوه با فساد اداری تاکید کرده اند و عزم و اراده ما در استان تحقق فرمایشات ایشان است.