آمریکا به دنبال خاورمیانه جدید است/چرایی حمله اسرائیل به سوریه

حسین جمعه رئیس اتحادیه نویسندگان جهان عرب در حاشیه کنفرانس جهان عاری از خشونت و افراط گرایی در تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر درباره حمله جنگنده های ارتش رژیم صهیونیستی به سوریه اظهار داشت: حمله اسرائیل به سوریه در زمان دقیقی صورت گرفت در زمانی که ارتش سوریه موفقیت های بسیاری را در مقابله با گروه های تروریستی به دست آورده است و حمایت های خارجی از گروه های تروریستی از جمله آموزش نظامی و ارسال سلاح برای تروریست ها فاش شده است.

وی خاطرنشان کرد: حمله اسرائیل به سوریه با هدف تاثیرگذاری بر دستاوردهای ارتش سوریه در مقابل گروه های تروریستی همچون جبهه النصره و داعش صورت گرفته است لذا با توجه به درگیری های دیر الزور، جوبا، حلب و حوران، اسرائیل برای تاثیرگذاری بر موفقیت های ارتش سوریه و کمک به تروریست ها به برخی مناطق سوریه حمله هوایی کرد.

حسین جمعه تصریح کرد: اسرائیل بار دیگر در راستای برهم زدن ثبات سوریه همچون گذشته نقش منفی خود را تکرار کرد و از مکانی دور سوریه را هدف قرار داد تا درگیری را از نقطه ای به نقطه دیگر منتقل کند و برای مدیریت فرودگاه شکافی را ایجاد کند تا تروریست هایی که همچنان در غوطه شرقی حضور دارند بتوانند وارد شوند و با این حمله بتواند به گروه های تروریستی کمک کند اما اسرائیل نتوانست به طور مستقیم به هدف خود دست یابد و ارتش سوریه آن را مهار کرد.

رئیس اتحادیه نویسندگان جهان عرب افزود: سوریه در حال حاضر با مزدوران و تکفیری هایی که از سرتاسر دنیا وارد این کشور شده اند می جنگد و بنابراین درگیر جنگی بزرگ است جنگ با تروریست ها و حامیان مالی و تسلیحاتی آنها. ما به خوبی می دانیم که آمریکا و رژیم صهیونیستی دو روی سکه اند لذا سوریه با تل آویو و واشنگتن می جنگد و اگر به صورت علنی در جنگ با سوریه حضور ندارند اما در ورای آن قرار دارند و با این اقدام خود جهانیان را به سخره گرفته اند.

وی اظهار داشت: همه ما به خوبی می دانیم که آمریکا به دنبال اجرای پروژه خاورمیانه جدید طبق پروژه "برنارد لوئیس" است پروژه ای که در آن اسرائیل بر منطقه سیطره داشته باشد و تمامی کشورهای منطقه همچون ایران، سوریه، عراق و ... به 5 یا 6 کشور کوچک تجزیه شوند.

این مقام سوریه درباره گروه تروریستی داعش گفت: طبعا همه ما می دانیم تروریسمی که در افغانستان پدید آمد و ابتدا گروه طالبان و سپس القاعده بود توسط غرب به ویژه آمریکا به وجود آمد. این گروه ها در ابتدا برای سرنگونی اتحاد جماهیر شوروی تشکیل شد، اتحاد جماهیر شوری فروپاشید و ناگزیر برای حفظ سلطه بر منطقه دشمن جدیدی باید به وجود می آمد و این دشمن جدید، اسلام بود و کسانی تحت عنوان "دولت اسلامی" گروهی را تشکیل دهند که از دین تنها نام آن را می دانند و غرب از آنها برای پیشبرد منافع خود در منطقه استفاده می کند و این روش مختص حال حاضر نیست بلکه از گذشته مطرح بوده است.

حسین جمعه در این رابطه نقش علما را برای آگاه کردن مردم نسبت به خطرات گروه های افراطی یک نقش تاریخی توصیف و اعلام کرد: هر کس در خانواده خود باید در راستای آگاهی بخشی نسبت به گروه هایی چون داعش مسئولیت پذیر باشد. برگزاری کنفرانس هایی همچون کنفرانس جهان عاری از خشونت در ایران قابل تقدیر است و من از کسانی که همواره نسبت به گروه هایی همچون داعش تردید دارند می خواهم که مغزهای خود را شستشو دهند و فکر خود را از چنین گروه هایی پاک کنند گروه هایی که دشمن بشریت هستند. هدف چنین کنفرانس هایی نیز ارسال پیام محبت و تسامح میان ملت ها است و ارسال این پیام که گفتگو بهترین راه حل اختلافات است.

رئیس اتحادیه نویسندگان جهان عرب درباره وضعیت میدانی سوریه گفت: بسیاری از مناطق سوریه در حال حاضر در وضعیت باثباتی قرار دارد. طرطوس، لاذقیه و سویدا از لحاظ امنیتی در ثبات بسر می برند. در حمص، حماه و دمشق ناامنی اندک است و تنها وضعیت امنیتی در برخی استان ها همچون دیرالزور، درعا و حلب بی ثبات است که با تلاش نیروهای ارتش سوریه گروه های تروریستی در این استان ها نیز نابود خواهند شد.

وی در پایان علت انفعال جامعه جهانی در قبال تحولات سوریه را سیطره آمریکا بر سازمان ملل متحد و همراهی حکومت های غربی و برخی رژیم های عربی منطقه (نه ملت هایشان) دانست و اعلام کرد ملت ها زمانی می توانند به حقوق خود دست یابند که از سیطره حکومت های سرسپرده خود در برابر آمریکا رها شوند.

مصاحبه: سمیه خمارباقی