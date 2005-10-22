رمان " توطئه عليه تزار " منتشر مي شود

به گزارش خبرنگار كتاب مهر، اين رمان نوشته " ن . آي . دلمان " نويسنده روس است و توسط سيد علي محمد افتخارزاده به زبان فارسي ترجمه شده است.

ماجراي رمان " توطئه عليه تزار" ، درباره چند جوان روسي از طبقه كارگر است كه قبل از انقلاب ، عليه تزار قيام مي كنند و عاقبت در ماه دسامبر اعدام مي شوند ... ، به همين دليل به " دسامبريها " مشهور شده اند .

اين اثر ابتدا از زبان روسي به زبان انگليسي برگردانده شده و ترجمه فارسي آن از زبان انگليسي انجام گرفته است . در اين رمان اشعاري از " پوشكين " و شعراي ديگر روسيه آورده شده است .

به گزارش مهر ، رمان " توطئه عليه تزار " يا " دسامبريها " در 550 صفحه و در قطع رقعي ، با شمارگان 2000 نسخه توسط نشر افروز راهي بازار نشر خواهد شد .