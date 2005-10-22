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۳۰ مهر ۱۳۸۴، ۱۱:۴۷

به زودي

رمان " توطئه عليه تزار " منتشر مي شود

خبرگزاري مهر - گروه فرهنگ و ادب : رمان " توطئه عليه تزار " ، يا "دسامبريها " يكي از آثار مهم ادبيات روسيه ، به زودي در ايران منتشر مي شود.

به گزارش خبرنگار كتاب مهر، اين رمان نوشته " ن . آي . دلمان " نويسنده روس است  و توسط سيد علي محمد افتخارزاده  به زبان فارسي ترجمه شده است.

ماجراي رمان " توطئه عليه تزار" ، درباره چند جوان روسي از طبقه كارگر است  كه قبل از انقلاب ، عليه تزار قيام مي كنند و عاقبت در ماه دسامبر اعدام مي شوند ... ،  به همين دليل به " دسامبريها " مشهور شده اند .

اين اثر ابتدا از زبان روسي به زبان انگليسي برگردانده شده  و ترجمه فارسي آن از زبان انگليسي انجام گرفته است . در اين رمان اشعاري از " پوشكين "  و شعراي ديگر روسيه آورده شده است .

به گزارش مهر ، رمان " توطئه عليه تزار " يا " دسامبريها " در 550 صفحه  و در قطع  رقعي ، با شمارگان 2000  نسخه  توسط نشر افروز راهي بازار نشر خواهد شد . 

کد مطلب 244106

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