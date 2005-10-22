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۳۰ مهر ۱۳۸۴، ۱۲:۲۳

با هدف برپايي شبهاي شعر ادواري و پرورش و تربيت استعدادهاي ادبي جوانان شاعر و نويسنده

" انجمن ادبي جوان " در شيراز اعلام موجوديت كرد

" انجمن ادبي جوان " در شيراز اعلام موجوديت كرد

" انجمن ادبي جوان " در شيراز ، توسط موسسه جوانان پيشرو و با همكاري شهرداري تاريخي فرهنگي شيراز ، با مديريت شاعر معاصر خليل شفيعي اعلام موجوديت كرد .

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر،  آثار شاعران شركت كننده دراين انجمن ادبي ، درفصلنامه هاي ادبي درج و برنامه شب شعرهاي ادواري در اين انجمن برگزار مي شود ،  نشست هاي تخصصي اين انجمن در روزهاي چهارشنبه ، ساعت 18 در محل شهرداري تاريخي فرهنگي شيراز داير خواهد بود . 

" خليل شفيعي " مدير انجمن ادبي جوان شيراز، دراين زمينه  به مهر گفت : با توجه به اينكه شعر جوان ما درحال كشيده شدن به سمت ابتذال است ، تلاش مي كنيم ذوق شاعران جوان به سمت قداست ادبيات و هنر رهنمون گردد و سطح نگرش آنها افلاكي شود ، حتي اگر خاكي فكر مي كنند حداقل قداست خاك را حفظ كنند نه اينكه كار را به ابتذال بكشانند ... ، كه متاسفانه به وفور، در روزنامه ها اين اتفاق افتاده است و ادبياتي پوچ را براي ما رقم زده است . 

وي افزود : هدف ما از اين انجمن كه بسيارهم مورد استقبال هم قرار گرفته است،  اين است كه در آينده بتوانيم چندين " مهدي اخوان ثالث " ، " جلال آل احمد "  به جامعه هنر و ادبيات تحويل دهيم .

شفيعي افزود : درتمامي امورانجمن  از هيئت موسس گرفته تا ساير امور ، برعهده خود جوانان شركت كننده در نشست مي باشد و ما فقط به عنوان يك مسئول نظارت خواهيم داشت . 

کد مطلب 244108

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