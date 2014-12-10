زائران اربعين در بازگشت به ايران صبوری كنند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمين سيدعلي قاضي عسكر، نماينده ولي فقيه در امور حج و زيارت با اشاره به تراكم بيش از حد جمعيت در كربلا و فشردگي غيرقابل توصيف جمعيت زائران در راههاي ورودي و حضور ميليوني زائراني كه از گوشه و كنار جهان به خيل عظيم عزاداران حسيني پيوسته‌اند، از زائران عزيز ايراني درخواست كرد تا پس از زيارت قبر مطهر حسين بن علي (ع) و ديگر شهداي كربلا، به تدريج از كربلا خارج شوند تا امكان بهره‌گيري معنوي براي ميليونها عاشق زائر ديگر نيز فراهم گردد.

وي افزود: هرچند سازمان حج و زيارت با هماهنگي تمامي نهادها و ارگانها پيش‌بيني انتقال زائران از مرزها به درون كشور را انجام داده است، ليكن زائران عزيز لازم است صبوري به خرج داده و خدمتگزاران را ياري دهند تا مردم به سهولت از مرزها تخليه شده و راهي شهرها و مناطق خود شوند.



قاضي عسكر افزود: امسال عليرغم وجود مشكلات فراوان بحمدالله با همكاري دولت و ملت عراق و نيز بسيج همه نيروهاي مخلص و تلاشگر در نهادها و ارگانهاي مختلف و نيز مردم شريف و بزرگوار خوزستان و ايلام و ائمه محترم جمعه اين مناطق تاكنون حدود يك ميليون و يكصد هزار نفر از مرزها عبور كرده و به زيارت عتبات عاليات مشرف شدند.



نماينده ولي فقيه در ادامه افزود: در اربعين امسال بزرگترين تجمع مسلمانان شكل گرفت و به جهانيان نشان داد تكفيري‌هاي دست‌نشانده قدرتهاي شيطاني، هرگز نمي‌توانند اراده ملتهايي كه تصميم گرفته‌اند مستقل زندگي كرده و از ذلت و ننگ بدور باشند را تسليم خواسته‌هاي ناجوانمردانه خود كنند. معنويت گرايي، برادري و اخوت ديني، ايثار و فداكاري، وحدت و يكپارچگي، عشق به خدا و پيامبر واهل بيت آنحضرت – عليهم السلام – از ويژگي‌هاي برجسته اين تجمع بي‌نظير است.



نماينده ولي فقيه از مردم خواست با توجه به اينكه پس از اربعين آسيب‌ها و نقاط قوت و ضعف اعزام زائران به عتبات عاليات توسط بعثه مقام معظم ر هبري و سازمان حج و زيارت بررسي خواهد شد از همگان خواست نقطه نظرات و انتقادها و پيشنهادهاي خود را در اوّلين فرصت به دفتر بعثه مقام معظم رهبري منعكس نمايند تا ااز هم اكنون براي اربعين سال آينده برنامه ريزي شده و هماهنگي‌هاي لازم به عمل آيد.