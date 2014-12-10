به گزارش خبرگزاری مهر، این جلسه نمایشنامه خوانی با حضور رسول نظرزاده منتقد و پژوهشگر تئاتر، پرستو گلستانی بازیگر سینما، تلویزیون، تئاتر و کارگردان تئاتر، سلما رفیعی نمایشنامهنویس و بهزاد صدیقی نمایشنامهنویس، منتقد و پژوهشگر تئاتر یکشنبه 23 آذرماه ساعت 18 در فرهنگسرای فردوس برگزار می شود.
«توهم سرخ» نخستین نمایشنامه چاپ شده سلما رفیعی داستان یک خانوادهی بزرگ است که همگی جنون نوشتن دارند اما هیچکدام توانایی نوشتن را ندارند. اما دختر کوچک این خانواده با اتکا به اجداد خود سعی بر نوشتن دارد و به همین خاطر خانواده در خانهی اجدادیشان که در شمال کشور واقع است، جمع میشوند و در این راستا اتفاقات و حوادث متعددی رخ می دهد.
پیش از این در سلسله نشستهای صحنهی کاغذی نمایشنامههای «درست کارترین قاتل دنیا» نوشته افشین هاشمی، «اتاق شماره 6 و سه نمایش نامه دیگر» نوشته خسرو حکیمرابط، «پیتوک و پسر انسان« نوشته حسن باستانی، «محال هم ممکن است« نوشته سیروس همتی، «افسانه پادشاه و ریاضیدان» نوشته نغمه ثمینی و مهدی بهزاد، «زندگی یک رویاست» نوشته مهدی میرباقری و ... نمایشنامهخوانی، معرفی، نقد و بررسی شده است.
سلسله نشست های «صحنه کاغذی» با هدف معرفی و نقد و بررسی نمایشنامههای منتشر شده، آخرین یکشنبه هر ماه در فرهنگسرای فردوس برگزار میشود.
علاقهمندان برای شرکت در این برنامه میتوانند در تاریخ یاد شده به نشانی فلکه دوم صادقیه، بلوار فردوس، بعد از چهارراه مخابرات، فرهنگسرای فردوس مراجعه کنند.
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