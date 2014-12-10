فاصله سرانه فضای سبز گرگان با استانداردها/ مصوبه هایی که اجرا نمی شوند

به گزارش خبرنگار مهر، فضای سبز، از مهم ترین مسائلی است که از قرن های گذشته مورد توجه ویژه بشر قرار گرفته است. در دوره قاجار و پهلوی که باغ ها شکل داده شد، الگوی فضای سبز به صورت حاکم پروری بود. در گرگان خانه هایی مانند مجموعه باقری ها، نشان می دهد که در آن زمان به فضای سبز بسیار اهمیت داده می شد.

به گفته کارشناسان، سرانه فضای سبز شهر گرگان، پنج متر و ۳۳ سانتی مترمربع برای هر نفر است، که متأسفانه این مقدار از استاندارد ملی و جهانی پایین تر است. دلیل پایین بودن این سرانه، عدم وجود فضای سبز کافی در داخل شهر، مثل پارک های عمومی و محلی، میادین، بلوارها و پیاده روهای سرسبز است.

مصطفی محمدخانی، دارای مدرک کارشناسی ارشد طراحی شهری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در شمال کشور به خصوص استان گلستان، عناصر و هویت های باشکوهی داریم که جنگل های شمال قسمتی از آن است.

وی با تاکید بر این که باید از فضاهای سبز طبیعی مانند النگدره و ناهارخوران بهره برد، افزود: مقوله دیگر فضای سبز، ساخت پارک ها، بلوارها و میادین است، متأسفانه وضعیت گرگان و استان از نظر سرانه فضای سبز ضعیف است و در محله های پایین و بالای شهر، کمتر به این موضوع توجه شده است.

محمدخانی افزود: در مناطق پایین شهر، وجود خانه های ویلایی که هیچ گونه فضای سبزی در آن ها مشاهده نمی شود بسیار مسأله مهمی است. تنها عنصر سبز در محله هایی مثل جرجان، کوی انقلاب و مدرس فقط وجود درختان نارنج کنار جاده است.

وی در ادامه گفت: وجود آپارتمان هایی بدون فضای سبز، علاوه برآلودگی صوتی و زیستی، در روحیه انسان ها تأثیر منفی می گذارد.

پیاده روهای ما از نظر سرسبزی بسیار فقیر هستند

محمد خانی در مورد وجود فضاهای سبز ویژه در پیاده روها گفت: پیاده روهای ما از نظر سرسبزی بسیار فقیر هستند. در این مورد به سالمندان توجهی نشده است در حالی که سالمندان به دنبال یک فضای سبز آرام برای گذراندن اوقات فراغت خود هستند.

وی بیان کرد: شهرداری می تواند با ایجاد باغچه های سبز و درختان و درختچه ها در پیاده روها، خیابان را از پیاده رو جدا کند و رگ های یک قلب سبز را در شهر ایجاد کند تا مردم از محیط اطراف خود لذت ببرند.

وی تصریح کرد: بافت های تاریخی و محله های قدیمی شهر مثل نعلبندان، شیرکش و سرچشمه هیچ معبر سبزی ندارند، این در حالی است که این محله ها با ارزش ترین بافت های تاریخی شهر ما هستند و این عدم توجه، باعث دور شدن مردم از این محله ها و بی روح شدن این مناطق شده است.

استفاده از فضای سبز در اماکن عمومی و خصوصی

محمد خانی با بیان این که آپارتمان نشینی غربی زندگی ایرانیان را دگرگون کرد، افزود: یکی از راه هایی که می تواند ما را به سمت توسعه پایدار ببرد، استفاده از فضای سبز در اماکن عمومی و خصوصی مثل، بام های آپارتمان ها و تراس های خانه هاست.

وی در مورد وظایف شهرداری ها چنین گفت: شهرداری در قالب حفظ و نگهداری فضای سبز شهری، مانند بلوارها و میادین تلاش خود را کرده است، اما به پیاده رو ها که مهم ترین مکان ها هستند توجهی نکرده است.

وی در مورد مشارکت مردم در این زمینه افزود: در شهرهای بزرگ مانند تهران و مشهد شهرداری با مشارکت مردم در حال توسعه فضای سبز شهری است.

این کارشناس شهری افزود: اگر در شهر ما هم شهرداری از مردم کمک بگیرد و نهال و درختچه در اختیار مردم قرار دهد تا خودشان فضای سبز شهرشانرا بسازند، مشکل کمبود فضای سبزشهر حل خواهد شد.

عملکرد فضای سبز و سیمای شهری گرگان قابل تقدیر است

ابراهیم جرجانی، نایب رییس کمیسیون نظارت، بازرسی حقوقی و پاسخ گویی به شکایات مردمی شورای اسلامی شهر گرگان در گفتگو با خبرنگار مهر نیز افزود: طی سال های گذشته سرانه فضای سبز شهر گرگان رشد قابل توجهی داشته و توانسته در سیمای ظاهری شهر تأثیرات مثبتی داشته باشد.

وی بیان کرد: تغییراتی در زمینه جایگزین کردن درختان برگ نو به جای درختان چنار برای جلوگیری و کاهش مزاحمت، تغییر میادین شهر مانند میدان ولیعصر و شهرداری رخ داده است.

وی اظهار کرد: در گرگان ۹۵ محله داریم که فقط ۳۹ پارک احداث شده است. متاسفانه فقط توانسته ایم ۶۰ درصد از این طرح را به مرحله اجرا درآوریم و هنوز ۴۰ درصد آن انجام نشده است.

جرجانی در بحث آبیاری فضای سبز گفت: آبیاری بلوار کمربندی و جرجان مکانیزه صورت می گیرد، اما بقیه سایر موراد به صورت دستی و توسط تانکر است.

وی افزود: تلاش می کنیم با استفاده ازآبیاری مکانیزه هم مانع تلف شدن آب شویم، هم نیروی انسانی را کاهش دهیم و هم مانع ایجاد مزاحمت تانکرهای آب برای مردم و رانندگان شویم.

رسیدن به سرانه ۹ متر مربع برای شهر گرگان مطلوب است

سرپرست سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری گرگان در این باره گفت: با توجه به اینکه شهر گرگان از منابع طبیعی و جنگل در حاشیه شهر غنی است، تقریبأ رسیدن به میزان سرانه ۹ متر مربع برای شهر گرگان مطلوب است.

یحیی ستوده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در بخش افزایش کمی فضای سبز در هشت ماه گذشته، سازمان پارک ها با احداث ۱۰ پارک در محله های مختلف شهر مانند فرهنگ شهر، بهزیستی، میلاد و فرد جهان و هم چنین چند قطعه بزرگ فضای سبز در جاده کمربندی گرگان، جمعأ به متراژ ۴۳ هزار و ۹۳۰ متر مربع، اقدام کرده است.

مشکل تملک زمین ها و عدم تحقق شعار "هر محله یک پارک"

وی تصریح کرد: در توسعه فضای سبز، چالش های جدی وجود دارد که شامل عدم توزیع و پراکنش متعادل فضای سبز در سطح شهر به خاطر مشکلات تملک زمین و عدم تحقق شعار هر محله یک پارک، عدم توزیع مناسب منابع آب خام در سطح شهر، به طوری که بیشترین منابع آب خام در شمال شهر و کمبود آن در جنوب شهر و عدم مشارکت جدی مردم در توسعه فضای سبز می شود.

وی افزود: در خصوص مصوبه شورا، مبنی بر اختصاص ۱۰ درصد کل ملک به ساخت فضای سبز، در حال حاضر این رقم به صورت ۵ درصد اجرا شده است.

ستوده تصریح کرد: در چشم انداز ۱۴۰۴ مواردی شامل تجهیز چاه ها، کاشت و اصلاح درختان، تولید نشاء فصلی و دائمی، برگزاری همایش ها و نمایشگاه ها تدوین شده است که اکثر آن ها در حال محقق شدن است و این نمایانگر لزوم و اهمیت برنامه ریزی بلند مدت در مدیریت شهری است.

وی اظهار کرد: طرح ها و برنامه های برای گسترش مشارکت مردمی در توسعه فضای سبز در نظر گرفتیم که شامل برنامه ریزی و اجرا سیاست های انگیزشی و تشویقی شهروندان، برای افزایش سطح فضای سبز خصوصی از طریق برگزاری نمایشگاه های عرضه محصولات کشاورزی و باغبانی و هم چنین برگزاری چند دوره جشنواره انتخاب برترین فضای سبز خصوصی در سطح شهر گرگان می شود.

ستوده ادامه داد: برنامه های دیگر ما برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزش شهروندان و ارائه سرفصل های مناسب کاربرد فضای سبز خانگی مانند فضای سبز عمودی و گیاهان بالا رونده، گیاهان آویزی، کاشت و نگهداری درختان و درختچه ها، گل های فصلی و دائمی و همچنین ارائه خدمات مشاوره گل و گیاه به شهروندان در زمینه های انتخاب گونه گیاهی مناسب، طراحی کاشت، مشاوره های گیاه پزشکی می شود.

طرح جداسازی آب خام از آب شرب، به اتمام رسیده است

وی در مورد آبیاری فضاهای سبز سطح شهر گفت: طرح جداسازی آب خام از آب شرب به اتمام رسیده و براساس این طرح از طریق منابع آب زیرزمینی ۶ حلقه چاه آب موجود و رودخانه ناهارخوران، منابع آب خام تأمین شده است.

ستودی خاطرنشان کرد: بر این اساس فاز اول آبیاری تحت فشار، در محور کمربندی به اجرا در آمده است و طرح تجهیز فضای سبز بلوار ناهار خوران، بلوار گلشهر، کمربندی غربی و شرقی به آبیاری تحت فشار در دست طراحی و برآورد است که در آینده نزدیک اجرایی می شود.

ستوده با اشاره به بحث امنیت پارک ها گفت: مسئول تأمین امنیت اجتماعی در پارک ها، نیروی انتطامی است و وظیفه سازمان پارک ها تأمین روشنایی و از بین بردن مخفی گاه هاست و هر زمان که امنیت شهروندان به خطر بیافتد قطعأ نیروی انتظامی در خدمت مردم اند.

احداث محل های نگهداری پرندگان در پارک ملت

وی در مورد امکانات و امنیت پارک ملت واقع در میدان باهنر گفت: در پارک ملت سعی شده با ایجاد فضای سبز زیبا و بهره مندی از امکانات تفریحی مناسب از قبیل زمین بازی مجهز به وسایل بازی پلی اتیلن، وسایل رفاهی مانند تنیس روی میز، سیستم روشنایی مناسب و آب نماهای زیبا در آینده نزدیک راه اندازی و با احداث محل های نگهداری پرندگان در فاز دوم زمینه حضور مردم فراهم می شود که قطعا حضور بیشتر مردم موجب کاهش معتادان خوهد شد.

وی در مورد طرح بهره وری پارک جنگلی النگدره اظهار کرد: مدیریت بهره وری پارک جنگلی النگدره به مساحت ۱۸۵ هکتار به استناد بند ج ماده ۱۴۷ برنامه پنج ساله توسعه دولت جمهوری اسلامی ایران، در تاریخ اول مرداد سال ۹۱ به شهرداری گرگان واگذار شد.

سرپرست سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری گرگان افزود: مقرر شد شهرداری نسبت به تهیه طرح تجدید نظر دوم برای پارک اقدام کند، که براساس تفاهم انجام شده با انتخاب مشاور ذیصلاح نسبت به تهیه طرح مذکور اقدام شود. در تهیه این طرح، سطح پارک به ۲۷۰ هکتار افزایش یافت و برنامه های جدید اعم از مناطق کمپینگ و پارکینگ در کتاب چه طرح جدید پیش بینی شده است.

وی اظهارکرد: مقرر گردید کتابچه مذکور در کمیته فنی اداره کل منابع طبیعی استان گلستان مطرح و کلیات آن مصوب و این طرح برای تصویب نهایی به دفتر جنگل کاری و پارک های سازمان جنگل ها و مراتع کشور ارسال، سپس برای اجرا به سازمان پارک ها ابلاغ خواهد شد.