پروژه استان مجازی در استان کرمانشاه به مرحله اجرا درآمد

به گزارش خبرنگار مهر، خداداد مرادی، ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح اولین سالن آزمون الکترونکی اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان کرمانشاه از اجرایی شدن پروژه استان مجازی در استان کرمانشاه خبرداد و گفت: یک تیم تحقیقاتی از استان کار تدوین این برنامه را بر عهده گرفته است که تدوین آن نیز به اتمام رسیده است و این پروژه از حالت پژوهشی در آمده و وارد فاز اجرا شده است.

مدیرکل فناوری و اطلاعات استانداری کرمانشاه افزود: از خرداد ماه امسال بخش جدیدی را در حوزه دولت الکترونیک، افزون بر برنامه‌های دولت در سطح کلان در استان کرمانشاه آغاز کرده‌ایم که استان کرمانشاه به عنوان پایلوت استان مجازی است.

وی تصریح کرد: طی انعقاد تفاهم‌نامه‌ای که با مرکز فضای مجازی کشور داشتیم یک تیم تحقیقاتی از استان کار تدوین این برنامه را بر عهده گرفته است که تدوین آن نیز به اتمام رسیده است و این پروژه از حالت پژوهشی در آمده و وارد فاز اجرا شده است.

مرادی با بیان اینکه در حوزه آموزش برنامه‌ها و پروژه‌های مطلوب و کامل و مدونی را در این طرح دیدیم که باید اجرایی شود گفت: بخش زیادی از آن با همکاری و کمک مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای محقق خواهد شد و فنی و حرفه‌ای به دلیل اقدامات خوبی که انجام دادند باید در همراستایی و حرکت دستگاه‌های اجرایی در این حوزه به استان کمک کنند تا بتوانیم از تجربیات این عزیزان به خوبی استفاده کنیم.

مدیرکل فناوری استان کرمانشاه با ابراز خرسندی از افتتاح پروژه سالن آزمون الکترونیکی و گفت: امیدواریم این موارد استمرار یابد و شاهد توسعه اینگونه مراکز و آموزش‌های مجازی در راستای تحقق دولت الکترونیک و اشاعه آن به شهروندان باشیم.

مرادی افزود: بعد از توسعه دولت الکترونیک و هم‌راستا با توسعه دولت الکترونیک شاهد تحقق برنامه‌های استان مجازی در استان خواهیم بود.