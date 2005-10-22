انيميشن مشاهير ايران براي پخش از شبكه اول سيما آماده است// ساخت انيميشن هاي داخلي نيازمند تزريق بودجه مناسب است

"بهروز يغماييان"، كارگردان مجموعه مشاهير ايران در گفت وگو با خبرنگار تلويزيوني "مهر"، ضمن اشاره به مطلب فوق گفت: مشاهير ايران، مجموعه اي تركيبي دو بعدي و سه بعدي است. در بخش سه بعدي يك پرفسوربه همراه رباتي كه دست ساخته خودش است، نشان داده مي شود. آن ها با يك دستگاه مشاهيرنما گذشته هاي مشاهير بزرگ ايران، بيوگرافي و... را نشان مي دهند. البته بايد اشاره كنم كه اين اطلاعات به صورت طنز مطرح مي شود تا بچه ها راحت تر به اين اطلاعات دست پيدا كنند.

وي در ادامه با اشاره به اين كه بچه ها معمولاَ در كتاب هاي درسي شان با اين اطلاعات به صورت كلاسيك آشنا مي شوند‏، گفت : به همين دليل مباحث اكثراَ خشك است‏، ولي در اين انيميشن سعي كرديم كه مشاهير در قالب فانتزي و طنز به بچه ها معرفي شوند. در اين مجموعه بچه ها با زندگي مشاهيري همچون ابوعلي سينا‏، ابوريحان، كمال المك و... آشنا مي شوند.

وي درباره وضعيت انيميشن هاي داخلي گفت: در اين زمينه بايد توليدات ما فراوان باشد تا به نيازهاي بچه ها پاسخ مثبت داده باشيم. البته بايد بودجه مناسبي به انيميشن تزريق شود تا كارهاي قابل توجه اي ساخته شود و نياز شبكه ها برآورده شود. به عنوان نمونه دو ساعت برنامه نيازمند نشان دادن يك ربع انيميشن داخلي است، ولي متاسفانه تا كنون اين بودجه به اين بخش تزريق نشده است.

وي در پاسخ به اين سوال كه چرا مسوولان و سياست گذاران فرهنگي به اين بخش توجه نمي كنند، گفت : بزرگترين دليل اين مساله به موقعيت انيميشن هاي خارجي برمي گردد كه با مبالغ پايين رايت قابل خريداري هستند. اين مساله باعث مي شود كه مسوولان فرهنگي كمتر به سمت توليدات داخلي حركت كنند و تا زماني كه بودجه مناسب براي انيميشن اختصاص پيدا نكند اين مشكل همچنان وجود دارد.

گفتني است، مجموعه مشاهير ايران در 8 قسمت 10 دقيقه اي براي گروه كودك و نوجوان شبكه اول سيما آماده پخش است.