به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی بهرامی - دبیر ستاد توسعه آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی درباره این آزمایشگاه اظهار کرد: آزمایشگاه مرجع کنترل و ارتقای کیفی مالچ های مورد استفاده در بیابان زدایی با هدف کنترل و ارزیابی کیفی کلیه مالچ های مختلف کشور طراحی شده است و با حمایت مالی و معنوی ستاد توسعه آب، خشکسالی،فرسایش و محیط زیست معاونت علمی راه اندازی می شود.

وی در ادامه بیان کرد: در این آزمایشگاه که در پژوهشکده زیست فناوری سازمان پژوهش علمی و صنعتی ایران ایجاد شده، کلیه تجهیزات و امکانات جهت کنترل کیفی و ارزیابی مالچ ها (خاکپوش ها) نیز تهیه شده است.

بهرامی خاطرنشان کرد: کلیه پژوهشکده های مستقر در سازمان پژوهش علمی و صنعتی ایران، گروه خاکشناسی دانشگاه تربیت مدرس و آزمایشگاه حمایتی سازمان پژوهش ها از جمله نهادهایی هستند که می توانند این آزمایشگاه را در جهت تامین برخی امکانات و تجهیزات ارزیابی یاری کنند.

وی به انعقاد تفاهم نامه سازمان پژوهش علمی و صنعتی ایران با شرکت راه آهن اشاره کرد وگفت: کلیه ارگان ها و شرکت های بخش خصوصی که مالچ تولید می کنند پس از ارزیابی و تعیین صلاحیت می توانند بر روی بخش هایی از مناطقی که درگیر خطوط ریلی هستند کار کنند.

دبیر ستاد توسعه آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی همچنین اظهار کرد: این سازمان در تلاش است تا با رییس سازمان محیط زیست نیز تعاملاتی را در خصوص دریافت مجوز آزمایشگاه معتمد برقرار کند تا تولید کنندگان مالچ های مختلف در هر بخش محصول خود را برای تایید نهایی به آزمایشگاه مرجع کنترل و ارتقای کیفی ارسال کنند.

وی با اشاره به اینکه مالچ ها هم در مناطق بحرانی گرد و غباری و هم در ثبیت شن های روان و تپه های ماسه ای مورد استفاده قرار می گیرد گفت: یکی دیگر از امکانات این ازمایشگاه، ارزیابی و کنترل کیفی مالچ هایی استکه در زمینه زیباسازی فضاهای شهری مورد استفاده قرار می گیرد.

بهرامی تصریح کرد: با توجه به اینکه این آزمایشگاه خود امکان تولید انواع مالچ ها را دارد اما فرمی را نیز آماده کرده تا تولید کنندگان مالچ های مختلف، نمونه های خود را برای ارزیابی و کنترل کیفی به این آزمایشگاه ارسال کنند.

وی با اشاره به اینکه آزمایشگاه مرجع کنترل کیفی مالچ ها زیرساخت های لازم برای ارزیابی و ارتقای کیفیت مالچ های مختلف را دارد گفت: سازمان پژوهش علمی و صنعتی ایران در کنار این آزمایشگاه یک مزرعه آزمایشی را تشکیل داده تا بعضی از نمونه ها در این مزرعه تست شود