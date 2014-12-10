ارائه اطلاعات کلیدی به مردم بهترین راه پیشگیری از ایدز است

به گزارش خبرنگار مهر، علی تعالی ظهر چهارشنبه در کارگروه پایش ایدز شهرستان همدان با اشاره به اینکه باید از لحاظ آموزشی در حیطه پیشگیری از ایدز ورود پیدا کرد، اظهار داشت: کمیته مشخصی برای تهیه برنامه ای جامع با کمک اساتید دانشگاه علوم پزشکی و صدا و سیما به منظور اطلاع رسانی تشکیل شد.

وی با اشاره به آمار مبتلایان به ایدز در استان، بیش از ۶۵ درصد این آمار را مربوط به شهرستان همدان عنوان کرد و افزود: امکانات در اختیار شهرستان همدان و از طرفی آمار بالا نسبت به دیگر شهرستان های دیگر می طلبد که با آموزش و اطلاع رسانی صحیح میزان اثر گذاری را به حد مطلوب برسانیم.

فرماندار همدان با بیان اینکه باید به سمت اجرای برنامه های کیفی در حوزه پیشگیری پیش رفت، عنوان کرد: مردم جامعه کمترین اطلاع را از ویروس HIV دارند و بهترین کار ارائه اطلاعات کلیدی از طریق ساده سازی اطلاعات به مردم است.

تعالی یکی از راه های ساده سازی و دادن اطلاعات پیشگیری از بیماری ایدز را پخش و توزیع بروشورهای اطلاع رسانی در چند مرحله به مردم عنوان کرد و ادامه داد: این بروشورها که به زبان ساده راه های انتقال ایدز را بیان می کند باید در داروخانه ها و مکان های عمومی و قابل دسترس مردم جامعه توزیع کرد و پس از اطلاع رسانی در فاز نخست به عنوان راه های پیشگیری از این بیماری، در مراحل بعد نحوه مراقبت از افراد مبتلا و معرفی به مراکز درمانی ویژه صورت گیرد.

وی همچنین به اطلاع رسانی و آموزش در مدارس آموزش و پرورش و از طریق صدا و سیما اشاره کرد.

معاون فنی مرکز بهداشت شهرستان همدان نیز در این جلسه با بیان اینکه در حال حاضر ۹۰ هزار نفر در کشور مبتلا به بیماری ایدز هستند، افزود: از این میزان تنها ۲۸ هزار مورد شناسایی شده اند و ممکن است از تعداد ناشناس نیز حتی خود افراد از بیماریشان آگاهی نداشته باشند.

بابک کریمی با بیان اینکه افراد مبتلا به ایدز نه تنها باید از بیماری خود آگاه شوند، بلکه باید خدمات پزشکی را دریافت کنند، گفت: این بیماری یک بیماری رفتاری و تابع یکسری چالش ها و مسایل اجتماعی در جامعه است.

وی با اعلام رئوس مثلث در تشکیل بیماری ایدز اظهار داشت: اعتیاد، ویروس HIV و مسائل رفتاری به هم گره خورده اند و با وجود اینکه اعتیاد تزریقی در جامعه تا حدودی کنترل شده اما مصرف مواد محرک که باعث رفتار های افسار گسیخته جنسی می شود در جامعه روندی افزایش داشته است.

کریمی با اشاره به وضعیت اطلاع رسانی در جوامع هدف گفت: ۱۰ درصد از نوجوانان بالای ۱۵ سال، چهار درصد از دانشجویان، ۲۶ درصد از معتادان و ۲۰ در صد از همسران مصرف کنندگان مواد تزریقی آموزش دیده اند که نیار به افزایش اطلاع رسانی و آموزش وجود دارد.