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۱۹ آذر ۱۳۹۳، ۱۵:۱۵

محور مذاکرات پوتین در ازبکستان اعلام شد

محور مذاکرات پوتین در ازبکستان اعلام شد

بدهی، واردات محصولات غذایی و سلاح محور مذاکرات رئیس جمهوری روسیه در سفر به ازبکستان است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترفکس، ولادیمیر پوتین به دعوت "اسلام کریم‌ اف" رئیس‌ جمهوری ازبکستان به "تاشکند" پایتخت ازبکستان سفر کرد.

انتظار می رود که رئیس‌ جمهوری ازبکستان در این دیدار پیشنهاد ارائه تخفیف در بدهی 890 میلیون دلاری در صورت پرداخت یکجای بدهی به روسیه را بدهد.

از سوی دیگر انتظار می رود که بخشی از قراردادها و موافقت نامه‌ ها در زمینه‌ های مختلف از جمله همکاریهای گسترده میان دو کشور و تحویل سخت افزارهای نظامی روسیه به ازبکستان امضا شود.

ولادیمیر پوتین و اسلام کریم‌ اف در این دیدار همچنین درباره افزایش صادرات کشاورزی به روسیه و موضوعات انرژی گفتگو می کنند.

کد مطلب 2441208

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