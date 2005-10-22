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۳۰ مهر ۱۳۸۴، ۱۱:۵۱

طي حكمي از سوي وزير علوم:

رييس پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك منصوب شد

دكتر محمد مهدي زاهدي وزير علوم، تحقيقات و فناوري طي حكمي دكتر عباس صاحبقدم لطفي را به رياست پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست فناوري منصوب كرد.

به گزاش گروه دانشگاهي "مهر"، وزير علوم طي نامه جداگانه اي از همكاري و خدمات صادقانه دكتر محمد حسين صنعتي رييس قبلي پژوهشگاه قدرداني كرد.

به گزارش خبرنگا دانشگاهي "مهر"، دكتر لطفي استاد دانشگاه تربيت مدرس و معاون پژوهشي بسيج اساتيد است.

 

کد مطلب 244122

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