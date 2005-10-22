رييس پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك منصوب شد

دكتر محمد مهدي زاهدي وزير علوم، تحقيقات و فناوري طي حكمي دكتر عباس صاحبقدم لطفي را به رياست پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست فناوري منصوب كرد.