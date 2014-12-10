سلامت کیفی و کمی جایگاه های سوخت در زاهدان مورد بررسی قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، در پی بالا گرفتن شایعه کم فروشی و نقص در نازل های جایگاه های سوخت درسطح شهر زاهدان مدیر شرکت پخش فراورده های نفتی منطقه زاهدان به همراه مدیر کل استاندارد و اعضای کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا با حضور اصحاب رسانه نسبت به بازرسی تعدادی از جایگاه های سوخت در این شهرستان اقدام کردند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه زاهدان در حاشیه بازرسی از جایگاه های سوخت در جمع خبرنگاران بیان داشت: نگرانی شهروندان مبنی بر کم فروشی جایگاه های عرضه سوخت منطقه با حضور سایر ناظران دستگاه های اجرایی مورد بررسی قرار گرفت که در این راستا پس از ارزیابی کمی و کیفی انجام شده هیچ گونه تخلفی در مجاری عرضه مشاهده نشد.

دادخدا اعتصامی با ابراز اطمینان کامل از سلامت کمی و کیفی فرآورده های نفتی گفت:تمامی فرآورده های نفتی در مراحل عملیات تخلیه و بارگیری در انبارهای مبدا و مقصد کنترل می گردد و همچنین به صورت مستمر ماهیانه از جایگاه ها بازدید و کنترل های لازم انجام می شود.

وی بیان داشت: علاوه بر بازرسی های انجام شده به طور مستمر در بازه زمانی هر ۶ ماه یکبار تمامی جایگاه های استان از سوی اداره کل استاندارد و تحقیقات کنترل می گردد.

وی گفت : باتوجه به نظارت های مستمر و عدم مشاهده تخلف در جایگاه ها جای هیچ گونه نگرانی در خصوص کمیت و کیفیت فرآورده های عرضه شده در جایگاه های سوخت وجود ندارد و مردم عزیز می توانند با اطمینان خاطر سوخت مورد نیاز خود را تامین نمایند.