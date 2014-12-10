پژوهش موتور حرکت و توسعه کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، علی مرگدری ظهر چهارشنبه در آئین اختتامیه هفته پژوهش افزود: پژوهش های زیادی در برنامه چهارم و پنجم توسعه رخ داده است اما باید آسیب های آن را پیدا کنیم؛ شاید اصل قانون اساسی به دلیل عدم حضور بخش خصوصی به خوبی اجرا نشده است.

وی از ثبت نام شرکت دانش بینان در استان خبر داد و اظهار کرد: احداث پارک علم و فناوری و ایجاد شرکت های دانش بنیان در دستور کار قرار گرفته است.

این مسئول گلستانی با بیان این نکته که دانشگاه ها توانایی و قابلیت بسیار بالایی دارند، افزود: نسل جوان با علاقه و انگیزه بسیار بالایی دنبال یافته های علمی جدید هستند.

وی اظهار کرد: در تلاش هستیم که ایده های نو و نظرات جدید اجماع شود و اثر بخشی خود را در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سایر حوزه ها به وجود بیاورد.

معاون برنامه ریزی استاندار گلستان خاطر نشان کرد: اگر این تحقیقات در قالب کتابچه فقط مصوب شده و تاثیری در حوزه های مختلف نداشته باشد، تنها اتلاف وقت است.