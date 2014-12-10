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۱۹ آذر ۱۳۹۳، ۱۴:۲۱

تغییر مالکیت 673 میلیون برگه سهم

تغییر مالکیت 673 میلیون برگه سهم

شاخص کل بورس و اوراق بهادار در معاملات روز جاری شاخص کل با 338 واحد کاهش در عدد 71 هزار و 43 قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، در نتیجه معاملات روز جاری بیش از 673 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش یک هزار و 700 میلیارد ریال در 42 هزار نوبت معاملاتی داد وستد شد.

در معاملات روز جاری شاخص کل با 338 واحد کاهش در عدد 71هزار و 43 قرار گرفت.

نمادهای سرمایه گذاری غدیر، بانک تجارت، بانک سینا، ایران خودرو، پتروشیمی فناوران و پتروشیمی خارک با بیشترین تاثیر منفی بر شاخص افت این متغیر را رقم زدند. بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص نیز متعلق به نماد نفت بهران بود.

امروز شاخص صنعت نیز 280 واحد پایین آمد. همچنین شاخص های بازار اول و دوم به ترتیب 308 و 277 واحد نزولی شدند.

کد مطلب 2441239

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