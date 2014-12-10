اقتصاد شهری مولفه کلیدی در حیات یک شهر است

به گزارش خبرنگار مهر، صدیف بدری ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه اولین کنفرانس اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی در اردبیل تصریح کرد: شهر توسعه یافته مرهون دو مولفه شهروند و مدیران شهری است.

وی افزود: برای پویایی و تحرک شهروندان در توسعه شهری باید شهروندان درآمد مناسبی داشته باشند و بر همین اساس اقتصاد شهری از جمله شاخص های کلیدی ادامه حیات یک شهر است.

شهردار اردبیل تاکید دارد که به فراموشی سپردن مقوله اقتصاد شهری آن هم در وضعیت شکل گیری یک شهر نتیجه مطلوبی در پی نخواهد داشت و بر همین اساس تمامی مدیران شهری باید به این مقوله توجه داشته باشند.

وی معتقد است شهر اردبیل با وجود غنای تاریخی و فرهنگی در موضوع اقتصاد شهری و زیرساخت های اقتصاد شهری با مشکل مواجه است.

بدری با تاکید به ضرورت ارائه راهکارهای سازنده از سوی دانشگاهیان و پژوهشگران افزود: شهرداری اردبیل از تمامی پایان نامه های کاربردی حمایت می کند.

وی به نقش سازنده مدیریت جهادی در عرصه مدیریت شهری تاکید کرد و گفت: شهرداری اردبیل با نگاهی به این مقوله برنامه های مختلف خود از جمله عمران شهری را تداوم می بخشد.

تدوین شیوه نامه جذب سرمایه گذار در شهرداری اردبیل

شهردار اردبیل راه اندازی مرکز علمی کاربردی شهرداری، مرکز مطالعات و حمایت مالی از پایان نامه های کاربردی را در راستای حمایت از برنامه های پژوهشی عنوان کرد.

وی معتقد است در راستای تحقق اهداف توسعه مدیریت شهری جذب سرمایه گذاران ضرورت ویژه دارد و بر همین اساس شهرداری اردبیل شیوه نامه جذب بخش خصوصی را تدوین کرده است.

به گفته بدری در این شیوه نامه تمامی راهکارهای قانونی جذب سرمایه گذار عنوان شده و در طی دو سال گذشته هفت هزار میلیارد ریال سرمایه بخش خصوصی در بخش مسکونی، تجاری و شهربازی در این شهر جذب شده است.

وی در عین حال به فرهنگ سازی اجتماعی برای جذب سرمایه های مختلف تاکید کرد و گفت: دانشگاهیان می توانند راهکار های ارتقا فرهنگ اجتماعی جذب را مطالعه کرده و در اختیار دستگاه ها قرار دهند.