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۱۹ آذر ۱۳۹۳، ۱۴:۴۹

دقایقی مانده به آغاز بازی/

ترکیب تیم‌های سپاهان و گسترش فولاد اعلام شد/ نویدکیا در ترکیب اصلی

ترکیب تیم‌های سپاهان و گسترش فولاد اعلام شد/ نویدکیا در ترکیب اصلی

اصفهان – ترکیب تیم‌های سپاهان اصفهان و گسترش فولاد تبریز برای بازی حساس دو تیم در هفته هفدهم لیگ برتر اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم سپاهان که برای کسب صدر جدول رده‌بندی لیگ برتر به مصاف گسترش فولاد تبریز می‌رود، تا دقایقی دیگر با ترکیب هجومی اعلام شده از سوی کادر فنی خود راهی زمین مسابقه می‌شود.

برای سپاهان در این بازی رحمان احمدی، هادی عقیلی، محمد حسین مرادمند، وریا غفوری، سعید قائدی‌فر، علی کریمی، احسان حاج صفی، رسول نویدکیا، امیرحسین کریمی، محمدرضا خلعتبری و مهدی شریفی

همچنین گسترش فولاد تبریز که در این بازی به امتیاز مسابقه به شدت احتیاج دارد، تلاش می‌کند که با استفاده از بازیکنان جوان خود، امتیاز دیدار خارج از خانه را کسب کند.

برای گسترش‌فولاد نیز در این بازی سید مهدی اسلامی درون دروازه می‌ایستد و محمد ابراهیمی، سید امید نظامی پور، مرتضی اسدی، محمد مختاری، میلاد جهانی، بهنام داداشوند، رسول پیرزاده، میثم نقی‌زاده، محمد امین درویشی ، علیرضا نقی‌زاده بازی می‌کنند.

این دیدار تا دقایقی دیگر در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار می‌شود.

کد مطلب 2441254

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