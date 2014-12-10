رشد منفی اقتصادی در مازندارن به تولید لطمه زده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی احسانی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست با صاحبان صنایع غرب استان گفت: در چارچوب قانون و شورای برنامه ریزی و توسعه، کارگروه تخصصی تشکیل شده که کارگروه تخصصی اقتصادی از جمله آن است.

وی به جلسه شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت اشاره کرد و گفت: همچنین یک کلینیک اقتصادی نیز با هماهنگی بخش صنعت و بانکها نیز در استان شکل گرفته است.

احسانی، این کلینیک را مدل تعاملی با بانکها و منابع مالی و اعتباری یاد کرد و گفت: امیدواریم بتوانیم گره هایی که در حوزه اقتصادی وجود دارد رفع کنیم.

معاون برنامه ریزی استانداری مازندران گفت: در این کلینیک، عمده گره هایی که از سوی بنگاه های اقتصادی مطرح می شود با تعامل برطرف می شود.

وی با بیان اینکه دولت برای رفع موانع تولیدی لایحه ای تهیه کرده است، گفت: دولت درصدد است تا با تصویب بندهای لایحه خروج از رکود، مشکلات موجود را رفع کند.

احسانی گفت: تورم، رکود و شاخص های منفی اقتصادی، کسب و کار را با مشکل مواجه کرده است و با توجه به نامگذاری امسال، در راستای منویات رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی، عمده فعالیتها حول بخش خصوصی طراحی شده است.

وی اظهار داشت: نقش بانکها و بخش دولتی در راستای تقویت بخش خصوصی و رفع تشریفات اداری می توانند عاملی برای توسعه باشد و در تلاش هستیم تا موانع را برطرف کنیم.

معاون برنامه ریزی استانداری مازندران، گفت: شاخص های اعتماد مردمی مردم با نظام و دولت گره خورده است و رسانه ها نیز باید در راستای سیاستهای توسعه و پیشرفت استان گام بردارند.

وی با اشاره به اینه در آستانه برنامه ششم هستیم، گفت: بای شکاف اقتصادی که بین استانهای شمالی با دیگر استانها وجود دارد را رفع کنیم.

احسانی اظهار داشت: در حوزه فرهنگسازی نیازمند یاری اصحاب رسانه هستیم تا زمینه برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در استان فراهم شود.