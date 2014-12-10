درخشش ویژه خلعتبری/ وضعیت نامناسب چمن ورزشگاه فولادشهر

به گزارش خبرنگار مهر، حواشی دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان اصفهان و گسترش فولاد تبریز در چارچوب رقابت‌های هفته هفدهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

* تیم سپاهان در بازی امروز عبدالله کرمی، مدافع خود را به دلیل 3 اخطاره بودن و لوسیانو پریرا را به دلیل محرومیت و اخراج در بازی گذشته، در اختیار نداشت.

* با جود نیمکت‌نشین‌های اخیر رسول نویدکیا که حتی او را وادار به انجام مصاحبه‌ای درباره جدایی از تیمش کرده بود، این بازیکن امروز در ترکیب تیم سپاهان حضور داشت.

* لوسیانو پریرا، مهاجم برزیلی سپاهان از جایگاه ویژه بازی را تماشا می‌کرد.

پیش از آغاز بازی محمدرضا خلعتبری، هادی عقیلی، رسول نویدکیا و رحمان احمدی به سمت کمالوند رفته و با وی خوش و بش کردند؛ سرمربی تیم گسترش فولاد نیز برای اذن بازی و خوش و بش با حسین فرکی به سمت وی رفت.

* در آغاز مسابقه کلیپ‌هایی به مناسبت هفته مبارزه با ایدز از اسکوربورد ورزشگاه فولادشهر اصفهان پخش شده و از سوی مرکز بهداشت اصفهان، غرفه‌هایی در کنار ورزشگاه برای اطلاع‌رسانی درباره ایدز، تعبیه شده بود.

* یکی از نکات جالب این مسابقه، استفاده تیم سپاهان از بازیکنان جوان به شمار می‌رفت، به طوری که در این بازی 5 بازیکن زیر 25 سال در ترکیب اصلی سپاهان قرار گرفته بود و بازیکنان جوانی نیز در لیست جوانان سپاهان قرار داشتند.

* در شرایطی که طی هفته‌های گذشته انتقادات بسیاری نسبت به وضعیت بسیار نامناسب ورزشگاه فولادشهر اصفهان مطرح می‌شود، به نظر می‌رسد باشگاه ذوب‌آهن اقدام چندانی برای رفع مشکلات چمن این ورزشگاه انجام نداده و وضعیت چمن این ورزشگاه در بازی امروز بسیار بدتر از بازی‌های گذشته بود.

محمدرضا خلعتبری که در ثانیه 20 مسابقه گلزنی کرد، یکی از سریع‌ترین گل‌های تاریخ لیگ برتر را به نام خود ثبت کرد.

محمدرضا خلعتبری که پیش از این دیدار به شدت مورد توجه فراز کمالوند قرار گرفته بود ، امروز درخشش ویژه‌ای داشت و در نیمه نخست، 2 گل تیمش را به ثمر رساند. فراز کمالوند روز گذشته به تمجید از این بازیکن پرداخته بود و اعلام کرد که در جام جهانی به وی ظلم شد.

گزارش بسیار بد گزارشگر این مسابقه از نکات جالب بازی بود زیرا در یک صحنه اسپری محو شونده داور و کمک داور به شدت مورد توجه وی قرار گرفته بود و او بارها اشتباهات بسیاری داشته و حتی رسول نویدکیا را محرم نویدکیا می‌خواند! او همچنین در صحنه خطای بازیکن تیم سپاهان و کارت زردی که داور به او داد، به اشتباه، نام بازیکن دیگری را به جای وی عنوان کرد.

محمد ابراهیمی، بازیکن تیم تراکتورسازی در صحنه تک به تک با رحمان احمدی نتوانست از سد دروازه‌بان تیم سپاهان بگذرد و موقعیت تک به تک خود را از دست داد.