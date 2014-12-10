ابراهیم الجعفری که برای شرکت در همایش "جهان علیه خشونت و افراطی گری" به ایران سفر کرده است امروز در گفتگو با خبرنگار مهر و درخصوص نتایج نشست سه گانه وزرای جمهوری اسلامی ایران، عراق و سوریه گفت: در این دیدار مسائل امنیتی منطقه مورد ارزیابی قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: همچنین در این دیدار خطرات ناشی از حضور گروهکهای تروریستی مانند داعش در عراق و سوریه و تاثیر آن بر کل منطقه مورد رایزنی قرار گرفت.

وزیر خارجه عراق تصریح کرد: در نشست مذکور درخصوص سایر کنفرانسهای بین المللی که برای مقابله با داعش برگزار شده و ائتلافهای بین المللی که طی این کنفرانسها شکل گرفته یک ارزیابی کلی صورت گرفت.

جعفری در ادامه تأکید کرد: همچنین در این نشست سه جانبه میان بنده و وزرای خارجه ایران و سوریه، در خصوص ائتلاف علیه داعش و عملیات آن را در عراق و سوریه و بمبارانهای صورت گرفته توسط آنها ارزیابی کلی انجام شد.

ابراهیم الجعفری همچنین در پاسخ به سؤالی درخصوص اخباری مبنی بر اعطای مصونیت قضایی به نظامیان آمریکایی توسط دولت عراق گفت: ما هیچ گاه مصونیت قضایی به آمریکاییها ندادیم و آنچه در حال حاضر در عراق جریان دارد این است که نیروهای آمریکایی به وسیله هواپیما و کمک لجستیکی برای مقابله با داعش به ما کمک کردند و موضوع مصونیت قضایی مطرح نیست.

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