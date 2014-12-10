  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۱۹ آذر ۱۳۹۳، ۱۶:۵۹

وزیر خارجه عراق در گفتگو با مهر:

مصونیت قضایی به نظامیان آمریکایی نداده‌ایم/ محورهای نشست سه جانبه

مصونیت قضایی به نظامیان آمریکایی نداده‌ایم/ محورهای نشست سه جانبه

"ابراهیم الجعفری" وزیر خارجه عراق ضمن تکذیب اعطای مصونیت قضایی به نظامیان آمریکایی به تشریح مباحث مطرح شده در نشست اخیرش در تهران با وزرای خارجه جمهوری اسلامی ایران و سوریه پرداخت.

ابراهیم الجعفری که برای شرکت در همایش "جهان علیه خشونت و افراطی گری" به ایران سفر کرده است امروز در گفتگو با خبرنگار مهر و درخصوص نتایج نشست سه گانه وزرای جمهوری اسلامی ایران، عراق و سوریه گفت: در این دیدار مسائل امنیتی منطقه مورد ارزیابی قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: همچنین در این دیدار خطرات ناشی از حضور گروهکهای تروریستی مانند داعش در عراق و سوریه و تاثیر آن بر کل منطقه مورد رایزنی قرار گرفت.

وزیر خارجه عراق تصریح کرد: در نشست مذکور درخصوص سایر کنفرانسهای بین المللی که برای مقابله با داعش برگزار شده و  ائتلافهای بین المللی که طی این کنفرانسها شکل گرفته یک ارزیابی کلی صورت گرفت.

جعفری در ادامه تأکید کرد: همچنین در این نشست سه جانبه میان بنده و وزرای خارجه ایران و سوریه، در خصوص ائتلاف علیه داعش و عملیات آن را در عراق و سوریه و بمبارانهای صورت گرفته توسط آنها ارزیابی کلی انجام شد.

ابراهیم الجعفری همچنین در پاسخ به سؤالی درخصوص اخباری مبنی بر اعطای مصونیت قضایی به نظامیان آمریکایی توسط دولت عراق گفت: ما هیچ گاه مصونیت قضایی به آمریکاییها ندادیم و آنچه در حال حاضر در عراق جریان دارد این است که نیروهای آمریکایی به وسیله هواپیما و کمک لجستیکی برای مقابله با داعش به ما کمک کردند و موضوع مصونیت قضایی مطرح نیست.

........................................

گفتگو از فاطمه درخشان

کد مطلب 2441404

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها