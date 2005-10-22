  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۳۰ مهر ۱۳۸۴، ۱۲:۲۱

بيست برنامه ويديويي به شبكه نمايش خانگي كشور مي پيوندند

روز پرستاري پدر، فرار از ترس، محبت و خشونت و آنا در سرزمين كنگ فو در شبكه ويدئويي

شوراي صدور پروانه نمايش برنامه هاي ويديويي براي بيست برنامه مجوز ورود به شبكه نمايش خانگي كشور را صادر كرد .

به گزارش گروه فرهنگ وهنر" مهر"، بيست برنامه ويديويي شامل فيلم هاي سينمايي ، آموزشي ومجموعه تلويزيوني محصول كشورهاي ايران ، هندوستان ، آمريكا مجوز ورود به شبكه نمايش خانگي را دريافت كردند .

بنابه اين گزارش به نقل ازروابط عمومي معاونت امورسينمايي وبصري وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي، فيلم هاي سينمايي تكيه برباد ، هشت ميليمتري ، روز پرستاري پدر، سپاس ، پيوند عاطفه ها ، آنا درسرزمين كنگ فو، لژيونر، بهترين بهترين ها ، فرارازترس ، محبت وخشونت ، آرام آرام  و مادر، وارد شبكه ويدئويي شدند.

همچنين در زمينه مجموعه هاي  تلويزيوني و فيلم هاي آموزشي، خانه بدوش، مجموعه آموزش دروس راهنمايي و دبيرستان (هفت عنوان) به شبكه نمايش خانگي پيوستند.

اضافه مي شود فيلم سينمايي " تكيه برباد " درقالب لوح فشرده ديجيتالي DVD به شبكه نمايش خانگي كشورعرضه خواهد شد .

کد مطلب 244145

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها