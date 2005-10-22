روز پرستاري پدر، فرار از ترس، محبت و خشونت و آنا در سرزمين كنگ فو در شبكه ويدئويي

به گزارش گروه فرهنگ وهنر" مهر"، بيست برنامه ويديويي شامل فيلم هاي سينمايي ، آموزشي ومجموعه تلويزيوني محصول كشورهاي ايران ، هندوستان ، آمريكا مجوز ورود به شبكه نمايش خانگي را دريافت كردند .
بنابه اين گزارش به نقل ازروابط عمومي معاونت امورسينمايي وبصري وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي، فيلم هاي سينمايي تكيه برباد ، هشت ميليمتري ، روز پرستاري پدر، سپاس ، پيوند عاطفه ها ، آنا درسرزمين كنگ فو، لژيونر، بهترين بهترين ها ، فرارازترس ، محبت وخشونت ، آرام آرام و مادر، وارد شبكه ويدئويي شدند.
همچنين در زمينه مجموعه هاي تلويزيوني و فيلم هاي آموزشي، خانه بدوش، مجموعه آموزش دروس راهنمايي و دبيرستان (هفت عنوان) به شبكه نمايش خانگي پيوستند.
اضافه مي شود فيلم سينمايي " تكيه برباد " درقالب لوح فشرده ديجيتالي DVD به شبكه نمايش خانگي كشورعرضه خواهد شد .
نظر شما