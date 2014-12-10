به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تارتار در نشست خبری پس از پایان دیدار تیم‌های صبای قم و ملوان بندرانزلی در لیگ بر‌تر فوتبال که شامگاه چهارشنبه برگزار شد اظهار داشت: با توجه به موجودی تیم فوتبال صبا و اینکه ۷ بازیکن صبا در بازی امروز غایب بودند بازی خوبی انجام دادیم و عملکرد تیم بدنبود اما از نتیجه بازی راضی نیستیم.

وی افزود: طبیعی بود با توجه به اینکه دست ما روی نیمکت بسته بود نتوانستیم تعویض‌های خوبی انجام دهیم و بازیکنان تعویضی نیز نتوانستند به خوبی بازی را کنترل کنند.

سرمربی تیم فوتبال صبای قم گفت: ملوان در این مسابقه با تجربه عمل کرد و پس از دریافت گل بازی را در اختیار گرفت و حتی توانست بعد از به ثمر رساندن گل تساوی بازی را کنترل کند.

تارتار بیان کرد: ۴ روز است به تیم اضافه شده‌ام و در بخش تاکتیکی باید بیشتر تلاش کنیم تا نقاط ضعف خود را برطرف کنیم و نقاط قوت را تقویت کنیم.

وی تصریح کرد: صبا از نظر فنی تیم خوب و توانمندی است و تعطیلات نیم فصل فرصت خوبی برای بهبود تاکتیکی کار صبا است.

سرمربی تیم فوتبال صبای قم در مورد حضورش در قم خاطرنشان کرد: برنامه من این است که در قم استقرار یابم و در کنار تیم باشم و این قطعا به صلاح تیم است.