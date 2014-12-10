مشکلی برای تامین سوخت گاز زمستانه مازندران نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، محسن عرب مقصودی عصر چهارشنبه در حاشیه جلسه مدیریت بحرن استان مازندران در عباس آباد، به بحران سرما و برف سال گذشته اشاره کرد و گفت: شرکت گاز با افت شدید در خط انتقال مواجه شده بود که با تلاش همکاران، شاهد بودیم که با قطع گاز مواجه نشدیم.

وی افزود: در بحران سفید پایداری شعله های گاز توانست مرهی برای امیدآفرینی باشد و از بحران عبور کنیم.

وی بحث موازنه منفی را از جمله مسائل بیان کرد و گفت: در سرمای شدید احتمال افت فشار گاز وجود دارد اما با تجربیات سالهای قبل امیدواریم با همدلی مدیران استانی و تدبیر لازم، شرایط لازم برای مقابله با افت فشار ایجاد شود.

عرب مقصودی با بیان اینکه در شرایط بحرانی، اولویت با بخش خانگی است، خواستار همکاری مشترکان برای صرفه جویی در مصرف گاز شد.

وی به مانور بزرگ در آمل اشاره کرد و گفت: بحث سوخت ذخیره باید جدی گرفته شود تا زمستان را بدون هیچ مشکلی پشت سر بگذرایم.

وی از احداث ۱۸ کیلومتر خط با اعتبار ۱۶ میلیارد تومان برای افزایش و پایداری شبکه گاز استان در آمل خبر داد و گفت: در مانور بزرگ، این خط به شبکه گاز متصل می شود.