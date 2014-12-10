پیش بینی هزار میلیارد تومان برای حمایت از اشتغال در بودجه سال آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی ربیعی در اختتامیه همایش ملی رفاه اجتماعی در برنامه ششم توسعه برای مبارزه با فقر امنیت زندگی باید سبدهای مختلف تامین اجتماعی را تعریف کنیم و نظام تامین اجتماعی چند لایه داشته باشیم .

دکتر ربیعی با اشاره به اینکه تاکنون منابع بیمه‌ای زیادی در حوزه‌های درمان و بستری به کار گرفته شده است، افزود: این امر فرصت را برای برنامه ریزی و سایر موضوعات به تاخیر انداخته است به همین منظور برای سال آینده سمت و سوی حرکت ما در این حوزه اخذ سیاستهای پیشگیرانه خواهد بود که در این خصوص قصد داریم برای سال آینده در شورای عالی بیمه به مباحث پیشگیری بیش از گذشته بپردازیم.

وی در ادامه تصریح کرد: در این راستا بخش آزمایشگاه و خرید دستگاه‌های مورد نیاز نیز مورد حمایت بیمه ای قرار خواهد گرفت.

دکتر ربیعی با تاکید بر اینکه در سال آینده سازمان بهزیستی در ارائه خدمات تحرک بیشتری خواهد داشت به موضوع اشتغال معلولان پرداخت و اظهار داشت: با برنامه ریزی‌های صورت گرفته و تخصیص بودجه به معلولان توجه ویژه‌ای خواهد شد بخصوص مباحث مربوط به اشتغال و توانبخشی و نگهداری این افراد در خانه مورد توجه قرار می گیرد همچنین در صدد هستیم تا وسایل اولیه معلولان را در اختیارشان بگذاریم و به طور کلی سیاستهای رفاهی در حوزه بهزیستی گسترده تر خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: سازمان آموزش فنی و حرفه ای نیز مکلف شده است تا بر اساس نوع معلولیت‌ها به ارائه آموزشهای مورد نیاز به صورت رایگان بپردازد.

دکتر ربیعی از پیش بینی یک هزار میلیارد تومان به طور مستقیم برای اشتغال جوانان در بودجه سال آینده خبر داد و تصریح کرد: در این زمینه نیز معلولان در اولویت هستند و همچنین برای سال آینده طرح سبد بیمه های اجتماعی متنوع را نیز در دست اقدام داریم تا اقشار بیشتری از ایرانیان از بیمه‌های اجتماعی بهره مند شوند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر حساسیت دولت بر موضوع بی عدالتی در بحثهای حمایتی خاطر نشان کرد: در این راستا در نظر داریم تا از سال آینده اقدامات خود را با عمق بخشی و کیفیت بالاتری ارائه دهیم که در این خصوص نیازها و افراد مورد نظر شناسایی خواهند شد.

دکتر ربیعی با اشاره بر اینکه تا پایان سال در دو نوبت دیگر ارائه سبد کالا به اقشار آسیب پذیر خواهیم داشت، خاطرنشان کرد: درحال حاضر هشت میلیون نفر تحت پوشش بسته‌های امنیت غذایی قرار دارند که در این زمینه تا 10میلیون نفر ظرفیت وجود دارد همچنین در سال آینده روند ارائه این بسته‌های امنیت غذایی ادامه خواهد یافت.

وی همچنین با تاکید بر موضوع اهتمام به محرومیت در جامعه گفت: گروه های اجتماعی مختلفی هستند که به چند دلیل از فرصت های برابر برای زندگی بهتر در جامعه محرومند.

وی با بیان اینکه یکی از این مشکلات می تواند ناشی از طبیعت باشد گفت: کسانی که مشکلات ژنتیکی دارند در این گروه قرار می گیرند و گروه دیگر افرادی هستند که جامعه باعث شده آنها در شرایطی قرار بگیرند که به طور کامل از مواهبی که در جامعه تقسیم شده است بهره نبرند مثل رفتارهای اجتماعی، تصادفات، محیط زیست و ...

وی خاطر نشان کرد: گروه سوم گروهی هستند که به دلیل سیاستگذاری های نادرست در حاشیه استفاده از مواهب قرار می گیرند مانند افرادی که در حاشیه استان ها زندگی می کنند و محرومیت در حاشیه شهرها و استان ها باید کاهش یابد.

وی اعلام کرد: فقط 30 درصد از جمعیت استان سیستان و بلوچستان تحت پوشش بیمه هستند و اکثریت این جمعیت نیز بیمه حمایتی دارند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه خاطر نشان کرد: فقر شهری بسیار خطرناک تر از فقر روستایی و مرزی است چرا که جمعیت محرومی که در شهرها زندگی می کنند دچار نوعی مقایسه و تضاد می شوند و دائم داده های و ستانده های خود را از جامعه و داده ها و ستانده های افراد دارا مقایسه می کند.

وی با بیان اینکه صدای افراد محروم کمتر در جامعه شنیده می شود افزود: محرمیت چه ناشی از طبیعت باشد و چه جامعه و سیاستگذاری باید مورد توجه قرار بگیرد و ما نسبت به آنها وظیفه داریم و باید برای آنها برنامه ریزی داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه ما نتوانستیم تئوری های اجتماعی امام راحل (ره) را به خوبی مورد مداقه قرار دهیم تاکید کرد: اگر در گفتمان ایشان دقیق شویم در می یابیم کلید واژه پا برهنه در آن تکرار شده و به قشر محروم و مستضعف بسیار توجه شده است.

دکتر ربیعی افزود: ما نباید اجازه دهیم صدای فقرا در جامعه قطع شود و ما وظیفه داریم این ندا را جامعه مطرح کنیم.

وی با بیان اینکه فقر و محرومیت یک واقعیت است تصرح کرد: ما باید پیرامون این واقعیت بحث و گفتگو کنیم ، دنبال چاره جویی باشیم .

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: تا زمانی که جوامع تشکیل می شوند مبارزه با محرومیت وجود دارد و باید برای آن سیاستگذاری و برنامه ریزی کرد.

وی با بیان اینکه دولت ها را می توان بر اساس نگرش آنها به سیاست های رفاهی به چند گروه تقسیم کرد گفت: در بعضی از جوامع به سیاست های رفاهی به صورت «سیاست جبرانی» نگریسته می شود.

وی افزود: برخی جوامع نیز نسبت به محرمیت «سیاست دستگیرانه» دارند و در این نگاه سیاست های پوپولیستی با سیاست های سیاسی ترکیب می شوند و به موضوع محرومیت به عنوان امری سیاسی نگاه می شود.

دکتر ربیعی خاطر نشان کرد: توجه به محرومیت در برخی جوامع به صورت «حق اجتماعی» دیده می شود که در این سیاست رفاهی دولت وظیف خود می داند که به حق مردم محروم در کنار سیاست های رشد و توسعه خود توجه کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در این گفتمان نه تنها دولت نسبت به افراد محروم وظیفه دارد بلکه افرادی که داری توانایی بیشتری هستند باید مسئولیت اجتماعی داشته باشند.

وی با بیان اینکه ما در دولت تدبیر و امید سعی می کنیم دیدگاه «حق اجتماعی» را داشته باشیم گفت: ما سعی می کنیم مبارزه با محرومیت را فقط در سیاست های جبرانی دنبال نکنیم و آن را به عنوان وظیفه و تکلیف درلت در مقابل حق افرادی که نمی توانند از امکانات جامعه استفاده کنند ببینیم.

وی افزود: با نهاد سازی و برنامه ریزی مناسب در برنامه ششم توسه نیز باید به گونه ای عمل کنیم که جوابگوی این دیدگاه باشد.

دکتر ربیعی در ادامه اظهار داشت: یک سیات رفاهی باید به چند نوع فقر پاسخ دهد که فقز آموزش و اطلاعات از جمله آنهاست.

وی با اعلام اینکه در سال جاری 170 هزار کودک بازمانده از تحصیل داریم گفت: به این منظور از بودجه وزاتخانه و با کمک سازمان آموزش و پرورش این موضوع را به طور جدی پیگیری می کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی فقر غذایی را نوع دیگری از فقر عنوان کردو افزود: در همه جای دنیا به این موضوع توجه می شود و دولت ها نه تنها برطرف کردن این فقر را وظیفه خود می دانند بلکه نسبت به آن دیدگاه اقتصادی هم دارند چرا که اگر جلوی این نوع فقر را نگیرند در آینده باید هزینه های بیشتری را متحمل شوند.

وی با بیان اینکه باید با سوء تغذیه مبارزه کنیم گفت: توجه به 1000 روز اول زندگی کودک را در دستور کار خود داریم به این دلیل که این 1000 روز در رشد بدنی و عاطفی کودک بسیار با اهمیت تلقی می شود.

وی فقر درمان و فقر امینیت زندگی را از انواع دیگر فقر خواند و خاطر نشان کرد: برای مباره با فقر امنیت زندگی باید سبدهای مختلف تامین اجتماعی را تعریف کنیم و نظام تامین اجتماعی چند لایه داشته باشیم.