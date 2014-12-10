افزایش سهم کهگیلویه و بویراحمد از سدهای درون استان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی بعدازظهر چهارشنبه در دیدار با معاون وزیر نیرو گفت: سهم استان از تخصیص آب سدها ناچیز است ضرورت دارد این گونه نگاه به سهم استان از منابع آبی اصلاح شود.

وی بیان کرد: این استان از سد مارون که استان کهگیلویه و بویراحمد را دو نیمه کرده و مخزن آن دراین استان قرار گرفته است، تخصیصی ندارد و مابقی سدها هم به حد نیاز فعلی از منابع آبی آن به استان تخصیص داده نشده است.

استاندار بخشی از مشکلات استان درعدم تخصیص آب و برداشت کم از سهم منابع آبی را ناشی ازغفلت و کم کاری مسئولین وقت استان و بی توجهی مسئولین ملی در آن زمان دانست و اظهار امیدواری کرد: با پیگیری های لازم در این دوره بتوان بخشی از حقوق استان در حوزه آب برگردانده شود.

خادمی اظهار داشت: وزارت نیرو سعی دارد از محل سد چم شیر برخی از مشکلات و کمبود منابع آبی استان را جبران کند، هرچند این نگاه کافی نیست و سهم مناسب استان از سه حوضه آبریز مهم مارون، زهره و بشار را با جدیت پیگیرهستیم.

وی تصریح کرد: سدهایی که در استان ایجاد شده با اینکه کارکردهایی در سطح ملی دارند اما به نیازهای واقعی استانی و استان های سر منشاء و سرچشمه آب، توجه لازم نشده است.

استاندار بیان داشت: به وزیر نیرو یادآور شده ایم که در ساخت و ساز سدها بیشتر مباحث فنی توجه شده و مباحث اجتماعی، محلی و قانونی منظور نشده و نگاه جامع حاکم نبوده است.

وی افزود: این مسئله به نحوی است که در ساخت سدها در منتهی الیه استان مصالح و منافع استان رعایت نشده است و امروز آب شرب، صنعت و کشاورزی برخی از استان ها از استان ما تامین می شود ولی کهگیلویه و بویراحمد برای شرب، صنعت و کشاورزی مشکل دارد.

وی همچنین در خصوص آب آشامیدنی و شبکه های آب شرب شهری و روستایی هم گفت: ۵۰ درصد شبکه توزیع و انتقال آب روستاهای این استان نیاز به تعمیر و بازسازی داردند و پنج شهر مهم استان هم در فصل تابستان با کم آبی مواجهند.

معاون وزیر نیرو نیز در این نشست بر رفع مشکلات بخش آب و فاضلاب استان تاکید کرد.

رحیم میدانی گفت: کهگیلویه و بویراحمد از جمله استان‌هایی است که در زمینه آب‌های سطحی از آمار خوبی برخوردار بوده و به علت فزونی آب سطحی کمتر به آب‌های زیرزمین متکی هستند.