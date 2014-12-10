ورامین به ورزشگاهی بزرگ نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز عطائی پس از برتری تیم متین ورامین مقابل نوین کشاورز تهران با ابراز خرسندی از عملکرد تیمش در این دیدار در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تیم متین ورامین در این دیدار توانست انسجام تیم خود را به خوبی حفظ کند.

سرمربی تیم متین ورامین افزود: تیم متین ورامین از بازیکنان باتجربه تری نسبت به نوین کشاورز برخوردار است و به همین میزان نیز توانمندی تیم ما از تیم مقابل بیشتر بود و بدین ترتیب تجربه بازیکنان بزرگ سبب شد تا متین در این بازی به برتری دست یابد.

وی با اشاره به این که متین ورامین در طول این بازی بر روند مسابقه مسلط بود ادامه داد: نوین کشاورز از تیم های خوب گروه دوم لیگ برتر است که به دور بعد رقابت ها صعود خواهد کرد و کارنامه مسعود آرمات سرمربی این تیم این نکته را به اثبات می رساند.

عطائی با تقدیر از تشویق بی امان هواداران ورامینی متذکر شد: قسمت اعظمی از موفقیت های متین ورامین مدیون هواداران و تماشاگران این تیم است که با حمایت های خود سبب می شوند تا انسجام تیم ما حفظ گردد.

سرمربی سابق تیم کاله آمل با اشاره به نتایج ضعیف متین در مقابل شهرداری ارومیه و وزارت دفاع گفت: تیم متین در مقابل شهرداری ارومیه و وزارت دفاع عملکرد مناسبی را نداشت اما با حمایت های مجموعه باشگاه و تلاش بازیکنان در دو بازی گذشته به پیروزی های خوبی دست پیدا کرده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت ساخت یک ورزشگاه خوب در شأن هواداران پرشور ورامینی تأکید کرد: مردم شهرستان ورامین، والیبال را دوست دارند و حقیقتا ساخت یک ورزشگاه بزرگ تر برای مردم این دیار لازم است تا از دیدن والیبال لذت بیشتری ببرند که امیدوارم این موضوع از سوی مسئولان اجرایی شود.

گفتنی است مسابقات لیگ برتر در دو گروه برگزار می شود که بر اساس قرعه کشی صورت گرفته، تیم متین ورامین به عنوان قهرمان فصل گذشته لیگ برتر و جام باشگاه های آسیا و تیم پنجم جام باشگاه های جهان با تیم‌های شهرداری ارومیه، نوین کشاورز، سایپا البرز، وزارت دفاع، مهر پارس و آلومینیوم بندرعباس هم گروه است.