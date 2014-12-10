مترو به زودی به ورامین، پیشوا و قرچک خواهد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز سید حسین نقوی حسینی در حاشیه تودیع و معارفه رییس مرکز رسیدگی به امور مساجد ورامین در جمع خبرنگاران با اشاره به تلاش برخی افراد و گروه ها برای تطهیر فتنه گران اظهار داشت: برخی تلاش می کنند تا فتنه ۸۸ و نقش فتنه گران در این حادثه را کم رنگ کنند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها نسبت به بازخوانی ابعاد فتنه ۱۳۸۸ نکاتی را بیان داشتند و خط قرمزهایی که ولی فقیه بارها بر آن تأکید کردند باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

این مسئول اضافه کرد: فتنه ۸۸ و نقش سران فتنه در این واقعه که باعث شد شور حضور میلیونی و کم نظیر مردم در انتخابات ریاست جمهوری به تلخی بگراید، یکی از خط قرمزهای نظام است و باید همه با توان و جدیت کافی از این خط قرمزها مراقبت کنند.

رایگان شدن هزینه آب و برق مساجد و حسینیه ها

رییس مجمع نمایندگان استان تهران متذکر شد: مسئولان و دلسوزان نظام و مردم بصیر و هوشیار ایران اجازه نمی دهند که کسی نسبت به فتنه ۸۸ و عاملان آن صبوری کند زیرا خسارت این موضوع را به چشم خود دیده ایم به همین خاطر باید با تمام توان حساسیت خود را نسبت به فتنه نشان دهیم.

نماینده مردم ورامین در مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حمایت مجلس از مساجد طی روزهای اخیر اظهار داشت: با تصمیم مجلس و به منظور حمایت از فعالیت امکان مذهبی، هزینه های آب، برق و گاز حسینیه ها، امامزادگان، خانه های عالم و مساجد رایگان شد.

مردم ورامین مطمئن باشند مترو می آید

نقوی حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آخرین وضعیت متروی ورامین اظهار داشت: برای احقاق حق مردم ورامین، پیشوا و قرچک جلسات متعددی با مسئولان دولتی برگزار شد و دولت نیز در جلسات متعدد این موضوع را مورد بررسی قرار داد و در نهایت با رأی دولت، فعالیت پروژه متروی تهران- پیشوا به شرکت مترو واگذار شد.