مدارس کهگیلویه وبویراحمد صاحب کتابخانه آموزشگاهی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محی الدین محمدیان بعدازظهر چهارشنبه دردیدار با استاندار کهگیلویه و بویراحمد افزود: این کتابخانه ها بامشارکت وزارت آموزش وپرورش واستانداری کهگیلویه وبویراحمد راه اندازی می شود.

محمدیان بیان کرد: این طرح در دو استان آذربایجان غربی وگلستان اجرا شده و بیش از ۵۰ هزار جلد کتاب مرکز رشد آموزش وپرورش بصورت دیجیتالی قابل استفاده برای فرهنگیان شده است.

وی همچنین به ضرورت واهمیت باسوادی اولیاء دانش آموزان اشاره کرد و افزود: مشارکت مدیران مدارس دستگاه های اجرائی برای تحقق این مهم ضروری است.

محمدیان اظهار داشت: مشارکت ادارات درامر هوشمند سازی مدارس بخش مهمی از اهداف این برنامه مهم را محقق می کند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد هم در این نشست گفت: برای راه اندازی کتابخانه آموزشگاهی که شرایط مطلوبی برای مطالعه معلمان ودانش آموزان ایجاد می شود، استانداری به میزان ۵۰ درصد هزینه مشارکت می کند.

سیدموسی خادمی افزود: استعدادهای ویژه وقابلیت های خاصی به لحاظ نیروی انسانی دراین استان وجود دارد که مستلزم فراهم کردن زمینه مساعد در جهت حرکت در مسیر توسعه همه جانبه است.

وی به هوشمند سازی مدارس تاکید کرد و اظهار داشت: در کنار توجه و عنایت وزارت آموزش و پرورش به موضوع هوشمند سازی مدارس در کهگیلویه وبویراحمد، نحوه مشارکت ادارات استان برای ایجاد مدارس هوشمند در شورای اداری وآموزش وپرورش بررسی وعملی خواهد شد.

استاندار کهگیلویه وبویراحمد تصریح کرد: فعالیت های خوب فرهنگی، علمی و پژوهشی با توجه به توانمندی های دانش آموزان وفرهنگیان دراستان اجرا شده است و ضرورت دارد که این فعالیت ها حمایت و تعمیم داده شود.

خادمی بیان داشت: با توجه به اینکه این استان به لحاظ پراکندگی و صعب العبوری و پیش بینی خالی شدن برخی از روستاها از سکنه، نیازمند مدارس از پیش ساخته در بسیاری از روستاها را دارد، آموزش و پرورش کشور در این زمینه مساعدت و هم برنامه ریزی لازم را داشته باشد.

در این نشست استاندار کهگیلویه وبویراحمد، کمبود فضاهای آموزشی در شهرها، روستاها و مناطق عشایری، مشکلات معلمین و دانش اموزان را در زمینه های مختلف مطرح کرد و خواستار کمک و همکاری بیشتر مسئولین وزارت آموزش و پرورش به این استان شد.